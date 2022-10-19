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Жителю Приморья случайно повезло в одночасье стать миллионером

Сегодня, 02:58
Фото: Мария Куценко / «Золотой Рог»
Удача выпала ещё двум жителям Дальнего Востока.

Приморцу, а также жителям Хабаровского края и Амурской области повезло выиграть один миллион рублей в лотерею.

Деньги привалили им при розыгрыше лотерей «Мечталлион» и «Лавина призов» вместе с ещё семнадцатью счастливчиками.

Однако двоим из двадцати (из Смоленской и Тверской областей) повезло гораздо круче – им достался суперприз первого тиража лотереи «Мечталлион», правда, один на двоих, так что в итоге каждый получил по 50 миллионов.

Из российских регионов самым удачливыми стали Тверская и Челябинская области – в каждой появилось по два новых миллионера.

Причина такого везения проста – большинство участников, как передаёт пресс-служба «Национальной Лотереи», верили в том, что им обязательно повезёт, однако сам выигрыш превзошел все их ожидания.

#Общество#Новости
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