Жители Владивостока поддерживают сражающихся на Украине земляков

Собранные жителями столицы Дальневосточного федерального округа вещи отправятся в зону проведения специальной военной операции. Их доставку и передачу адресатам проконтролирует заместитель главы города Дмитрий Свитайло, сообщает администрация Владивостока.
Горожане решили активно поддержать участвующих в боевых действиях приморцев и собрали для них самое необходимое и востребованное: продукты питания, средства гигиены, медикаменты, а также то, что пригодится в холодном сезоне – тёплую одежду и бельё, теплогенераторы.
Как отметил Дмитрий Свитайло, в городе продолжают работу пять пунктов сбора гуманитарной помощи.
– Именно оттуда мы собрали и вывезли эту партию, – рассказал он.
Все жители Владивостока, кто хочет помочь приморским бойцам, пехотинцам-тихоокеанцам и всем участвующим в специальной военной операции, могут приносить тёплые вещи, бытовые принадлежности в пункты сбора, которые расположены по следующим адресам:
Пункты открыты с понедельника по субботу с 10 до 16 часов.
Приморский край к настоящему времени в зону боевых действий отправил около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа, сейчас идёт комплектование груза с тёплыми вещами для бойцов. Приморье и дальше продолжит поддерживать своих бойцов и поставлять оснащение в зону проведения специальной военной операции, заверил губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 11 октября.