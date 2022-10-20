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Жители Владивостока поддерживают сражающихся на Украине земляков

Сегодня, 01:15
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Очередную партию гуманитарной помощи от горожан передали в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты.

Собранные жителями столицы Дальневосточного федерального округа вещи отправятся в зону проведения специальной военной операции. Их доставку и передачу адресатам проконтролирует заместитель главы города Дмитрий Свитайло, сообщает администрация Владивостока.

Горожане решили активно поддержать участвующих в боевых действиях приморцев и собрали для них самое необходимое и востребованное: продукты питания, средства гигиены, медикаменты, а также то, что пригодится в холодном сезоне – тёплую одежду и бельё, теплогенераторы.

Как отметил Дмитрий Свитайло, в городе продолжают работу пять пунктов сбора гуманитарной помощи.

    Именно оттуда мы собрали и вывезли эту партию, – рассказал он.

Все жители Владивостока, кто хочет помочь приморским бойцам, пехотинцам-тихоокеанцам и всем участвующим в специальной военной операции, могут приносить тёплые вещи, бытовые принадлежности в пункты сбора, которые расположены по следующим адресам:

  • Мордовцева, 12,
  • Калинина, 116,
  • Ильичёва, 15,
  • Снеговая, 31,
  • Светланская, 89.

Пункты открыты с понедельника по субботу с 10 до 16 часов.

Приморский край к настоящему времени в зону боевых действий отправил около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа, сейчас идёт комплектование груза с тёплыми вещами для бойцов. Приморье и дальше продолжит поддерживать своих бойцов и поставлять оснащение в зону проведения специальной военной операции, заверил губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 11 октября.

#Общество#Специальная военная операция#Новости#Гуманитарная помощь
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