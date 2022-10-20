Жители Владивостока поддерживают сражающихся на Украине земляков

Приморский край к настоящему времени в зону боевых действий отправил около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа, сейчас идёт комплектование груза с тёплыми вещами для бойцов. Приморье и дальше продолжит поддерживать своих бойцов и поставлять оснащение в зону проведения специальной военной операции, заверил губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 11 октября.