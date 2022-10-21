Сельскую глубинку Приморья ждёт четвёртое поколение мобильной связи. По заявке

Тем, кому в силу обстоятельств, удобнее принять участие в голосовании по почте, необходимо отправить письмо по следующему адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). Как разъяснили в краевом министерстве цифрового развития, в письме нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.