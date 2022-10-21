Сельскую глубинку Приморья ждёт четвёртое поколение мобильной связи. По заявке

В следующем, 2023 году мобильную связь четвёртого поколения 4G получат те населённые пункты Приморья, жители которых проявят наибольшую активность. Всего же скоростной интернет придёт в 1800 сёл и деревень края.
Заявку на подключение к 4G-интернету можно отправить на сайт Госуслуг или по почте, поясняют в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.
Специалисты ведомства раскрывают детали процедуры: проголосовать за посёлки и деревни с населением от 100 до 500 человек могут совершеннолетние граждане России. Но только за населённый пункт из того региона, в котором прописан участник голосования.
Тем, кому в силу обстоятельств, удобнее принять участие в голосовании по почте, необходимо отправить письмо по следующему адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). Как разъяснили в краевом министерстве цифрового развития, в письме нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.
Принять участие в онлайн-голосовании можно по ссылке, важно успеть до 12 ноября.
Голосование по почте продлится до 26 ноября.