Владивосток примет очередной Восточный экономический форум всё также в сентябре

Определены даты проведения VIII Восточного экономического форума. Он состоится 5–8 сентября 2023 года как обычно на площадках Дальневосточного федерального университета.
Отмечая значение Восточного экономического форума как авторитетной дискуссионной площадки, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков с убеждённостью говорит, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса.
В этом убеждают итоги Восточного экономического форума 2022 года, он собрал более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях ВЭФ-2022 подписано 296 соглашений на общую сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.
Также по традиции для участников форума, гостей Владивостока и жителей региона организаторы подготовят обширную культурную программу: на выставке «Улица Дальнего Востока» территории, входящие в Дальневосточный федеральный округ, представят свои лучшие проекты, уникальные изделия мастеров и самобытную кухню, а на основных площадках города пройдёт фестиваль «Владивостокские сезоны».
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