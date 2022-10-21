Владивосток примет очередной Восточный экономический форум всё также в сентябре

В этом убеждают итоги Восточного экономического форума 2022 года, он собрал более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях ВЭФ-2022 подписано 296 соглашений на общую сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.