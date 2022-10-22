Как развивать промышленный туризм в Приморье узнают у жителей края

Исследование по изучению предпочтений населения для организации и продвижению в крае промышленного туризма проводится Агентством проектного управления Приморского края совместно с региональным агентством по туризму. В ходе опроса приморцев просят назвать наиболее для них интересные предприятия края, которые они желали бы посетить и познакомиться с производством.