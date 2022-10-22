Как развивать промышленный туризм в Приморье узнают у жителей края

Исследование по изучению предпочтений населения для организации и продвижению в крае промышленного туризма проводится Агентством проектного управления Приморского края совместно с региональным агентством по туризму. В ходе опроса приморцев просят назвать наиболее для них интересные предприятия края, которые они желали бы посетить и познакомиться с производством.
Организаторы опроса поясняют, что результаты анкетирования и его анализ помогут определить наиболее притягательные для людей предприятия, на которые в дальнейшем можно организовывать востребованные экскурсии.
«В анкете требуется указать желаемый формат посещения производств и дополнительные активности», – уточнили в Агентстве проектного управления Приморского края.
В дальнейшем организаторы промышленного туризма планируют сформировать актуальные маршруты на интересующие людей предприятия, причём, учесть интересы разных возрастных групп: школьников, студентов и взрослых.
Высказать своё мнение и принять участие в опросе могут все приморцы до 31 октября текущего, 2022 года.
Между тем, к реализуемому в рамках региональной государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы проекту по продвижению промышленного туризма уже присоединились пять предприятий. Проект повысит узнаваемость предприятий Приморского края, сделает их более привлекательными для трудоустройства и продвижения собственной продукции.