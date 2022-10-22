Всего одна фирма из Приморья попала в список 400 крупнейших компаний России

— 2021 год «Эксперт» считает лучшим для российских компаний как минимум за последние пятнадцать лет. Он стал уникальным как с точки зрения благоприятной внешней конъюнктуры, так и с точки зрения развития внутренней экономики.

— Драйвер прошлогоднего роста российской экономики — заметно подорожавший экспорт. Рост цен на продовольствие и сырьевые товары — нефть, газ, уголь, удобрения, сталь — привёл к тому, что доля чистого экспорта в ВВП возросла с 5,2 до 9,6%.

— Выручка 400 крупнейших российских компаний выросла на внушительные 35% (на 39,5% среди опубликовавших данные за 2021 год).

— Для того чтобы попасть в рейтинг крупнейших, российская компания должна была выручить рекордные 46,7 миллиарда рублей, или 635 миллионов долларов, — рублевая выручка утроилась, долларовая удвоилась с 2015 года.

— Треть совокупной выручки рейтинга «Эксперт-400» приходится на нефтегазовые компании. Темпы роста выручки нефтегазовых компаний России были лучшими, а в абсолютных цифрах — самыми высокими.

— Беспрецедентный рост цен на газ в Европе создал три важных следствия — рост цен на уголь как альтернативу газу в энергетике, рост цен на азотные удобрения, выпуск которых в Европе стал невыгодным, и рост цен на продукцию газохимии.

— Выручка лидера рейтинга «Газпрома» выросла на 62%, превысив 10 триллионв рублей: впервые в истории России бизнес преодолел эту планку. Кроме того, «Газпром» в прошлом году заработал рекордную прибыль, она составила 2,15 триллиона рублей. Итоги 2022 года у газовой монополии будут ещё лучше.