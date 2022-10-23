Бюджет Приморского края выделил 330 миллионов рублей на соцподдержку медиков

С начала 2022 года из бюджета Приморского края выделено 335,7 миллиона рублей на оказание мер социальной поддержки медицинским работникам региона. Общий объём финансирования только по статье «Компенсация расходов за наём жилых помещений» для врачей и среднего медицинского персонала составил на 1 октября 238,2 миллиона рублей, отметили в краевом министерстве здравоохранения.
Ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в этом году получают 763 молодых врача. Ещё 178 врачей, работающих в медицинских учреждениях и организациях, расположенных на территориях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, получают также ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.
За наставничество и выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях выплаты получили 277 медицинских работников, дополнили список в краевом минздраве.
Единовременную денежную выплату получили 35 медицинских работников: 22 врача и 13 специалистов среднего звена из амбулаторно-поликлинической службы и скорой медицинской помощи.
Из разряда врачей дефицитных специальностей единовременную денежную выплату в размере 1,4 миллиона рублей получили два врача. В краевом министерстве здравоохранения напомнили, что эта мера поддержки введена в 2021 году и направлена на привлечение врачей дефицитных специальностей в медицинские организации, расположенные на территории Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского, Чугуевского, Кавалеровского, Пожарского, Ольгинского мунициальных округов и Красноармейского района края.
Региональные меры социальной поддержки медработников направлены на снижение кадрового дефицита в медицинских организациях Приморья, что соответствует задачам нацпроекта «Здравоохранение».