Бюджет Приморского края выделил 330 миллионов рублей на соцподдержку медиков

Ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в этом году получают 763 молодых врача. Ещё 178 врачей, работающих в медицинских учреждениях и организациях, расположенных на территориях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, получают также ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей.