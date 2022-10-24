Четыре вуза Приморского края претендуют на 50-миллионные гранты

«ТГМУ – лидер медицинского образования на Дальнем Востоке, но на сегодняшний день и перед нами стоят задачи, требующие постепенного решения. В рамках стратегического проекта «Медицинские кадры для Дальнего Востока» будут модернизированы текущие и открыты новые образовательные программы с возможностью выстраивания индивидуальных траекторий подготовки кадров. Проект будет реализован в тесной связи с образовательными организациями Научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», координатором которого является Тихоокеанский государственный медицинский университет. В итоге будет сформировано единое образовательное пространство с развитой системой академической мобильности», – обозначил приоритеты Валентин Шуматов.