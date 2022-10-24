Четыре вуза Приморского края претендуют на 50-миллионные гранты

Свои программы развития до 2030 года в Москве представили 20 вузов Дальнего Востока, в том числе Владивостокский государственный университет, Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Приморская государственная сельскохозяйственная академия и Тихоокеанский государственный медицинский университет.
По результатам отбора комиссия определит вузы, которые получат ежегодные гранты от 50 миллионов рублей.
Вузы-конкурсанты рассказывали о том, на какие цели они намерены направить финансирование в случае прохождения отбора.
Программу развития Тихоокеанского государственного медицинского университета представил ректор член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов. Он отметил, что ТГМУ намерен провести комплексную модернизацию образовательного процесса.
«ТГМУ – лидер медицинского образования на Дальнем Востоке, но на сегодняшний день и перед нами стоят задачи, требующие постепенного решения. В рамках стратегического проекта «Медицинские кадры для Дальнего Востока» будут модернизированы текущие и открыты новые образовательные программы с возможностью выстраивания индивидуальных траекторий подготовки кадров. Проект будет реализован в тесной связи с образовательными организациями Научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», координатором которого является Тихоокеанский государственный медицинский университет. В итоге будет сформировано единое образовательное пространство с развитой системой академической мобильности», – обозначил приоритеты Валентин Шуматов.
В рамках программы развития Тихоокеанский государственный медицинский университет до 2030 года планирует стать флагманом медицинского образования Дальнего Востока России, интегрирующим традиционные ценности медицинского образования, передовые образовательные технологии, фронтирные регион-ориентированные научные направления. Для этого ТГМУ планирует активизировать профориентационную работу на территориях Дальневосточного федерального округа, российских регионах и странах ближнего зарубежья по продвижению медицинского образования и привлечения абитуриентов в университет, создать систему медико-биологических классов в дальневосточных школах с единой методикой разработки и реализации программы подготовки, открыть университетские клиники в пяти регионах Дальневосточного федерального округа и три уникальных научно-образовательных центра: лабораторию персонализированной генетической медицины; центр медицины труда и общественного здоровья Дальнего Востока; лабораторию цифровых технологий в медицине.
Результаты конкурсного отбора подведут в понедельник, 24 октября.