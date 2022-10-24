Юань становится всё популярнее у российских предпринимателей

Помимо постоянного роста спроса на расчёты среднего и малого бизнеса в юанях, банк также фиксирует увеличение объёма средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в полтора раза. По данным кредитной организации, наиболее активно работают с юанем торговые компании. Число клиентов, работающих с партнёрами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.