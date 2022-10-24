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Юань становится всё популярнее у российских предпринимателей

Сегодня, 03:44
Фото: «Тихоокеанская Россия» / архив
Объём расчётов в китайской валюте вырос на четверть.
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Валюта

Представители малого и среднего предпринимательства стали чаще использовать китайскую валюту для расчётов. Как отмечается в сообщении системообразующего универсального российского банка, объём расчётов в юанях в сентябре 2022 года увеличился на четверть по сравнению с показателем августа. Число операций выросло более чем на сорок процентов.

Помимо постоянного роста спроса на расчёты среднего и малого бизнеса в юанях, банк также фиксирует увеличение объёма средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в полтора раза. По данным кредитной организации, наиболее активно работают с юанем торговые компании. Число клиентов, работающих с партнёрами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.

Для работы с китайскими партнёрами ВТБ предоставляет своим клиентам все возможности: надёжные расчёты в юанях, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, цифровая экосистема ВЭД и бесплатная поддержка эксперта ВЭД, в сентябре также появилась возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счёте в китайских юанях на индивидуальных условиях по рыночным ставкам.

#Бизнес#Валюта#Новости#Юани
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