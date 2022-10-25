Дети мобилизованных граждан в Артёме получили дополнительную помощь

Управлением образования Артёмовского городского округа уже подготовлен проект изменений в действующее постановление администрации муниципалитета.
Документ предусматривает стопроцентную льготу по родительской плате в муниципальных детских садах. Она предоставляется артёмовцам начиная с 1октября 2022 года. Расходы возьмёт на себя местный бюджет.
Также дети мобилизованных резервистов из Артёма смогут бесплатно заниматься в кружках, спортивных секциях муниципальных учреждений культуры, образования и спорта.
Бесплатное питание в школах для детей, чьи родители мобилизованы для участия в специальной военной операции, в том числе в группах продлённого дня, предусматривается организовать с 1 ноября 2022 года. Проект нормативного акта по этой льготе уже подготовлен.
Для оформления льготы необходимо обратиться к директору школы или заведующей детским садом и написать заявление. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка, в случае необходимости дополнительно предоставляются свидетельство о браке или об установлении отцовства.