Дети мобилизованных граждан в Артёме получили дополнительную помощь

Для оформления льготы необходимо обратиться к директору школы или заведующей детским садом и написать заявление. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка, в случае необходимости дополнительно предоставляются свидетельство о браке или об установлении отцовства.