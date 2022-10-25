Главное – начать: как в Приморье поддерживают молодых предпринимателей

Организаторами конкурса «Приморский старт» выступают краевое министерство экономического развития и Центр «Мой Бизнес» при поддержке технопарка «Русский». Конкурс проводится под патронажем Губернатора Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Охотно ли идёт молодёжь на стезю бизнеса, «Золотой Рог» попросил рассказать председателя Приморского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей Илью Куськало.
– Илья, с чего, на ваш взгляд, стоит молодым начать своё дело?
– Тут главное начать. Любой бизнес, создаваемый с нуля, на первых порах, как правило, состоит из одного-двух сотрудников, которые, собственно, и являются его основателями. Если это розничная торговля или общественное питание, основателю быстро надоест самому стоять за прилавком, придётся нанимать персонал, чтобы контролировать снабжение и вести финансовый учёт. В сфере услуг для решения повседневных задач фирмы нужен более квалифицированный персонал. Искать его сложнее, чем набирать сотрудников в ретейл. Есть масса примеров компаний с двадцатилетней историей и большим штатом, где руководитель вместо получения дивидендов и определения стратегических векторов развития до сих пор занят решением повседневных задач, так как просто не имеет подходящих людей для того, чтобы всё делегировать.
– Многое зависит от направления бизнеса. Как молодому человеку начать своё дело, как выбрать сферу занятия?
– С одной стороны, важно заниматься тем, что нравится. С другой, есть масса небольших компаний, работающих, в основном, в сфере розничной торговли и услуг для населения, где молодые предприниматели выбирали не близкую им сферу, а наиболее актуальную в данный момент. При налаженной бизнес-модели или покупке франшизы уже развитого бренда бизнес вполне может работать самодостаточно, изредка требуя к себе внимания. И наоборот, если ниша, выбранная молодым представителем, нова для рынка, все шишки придётся набивать самому, нарабатывая опыт. Это всё потребует соответствующих трудозатрат – по шестьдесят-семьдесят рабочих часов каждую неделю. Уникальный в своём роде бизнес может быстро расти, или быть выгодно продан уже на взлёте.
– Чем власть может помочь молодым предпринимателям?
– Для того, чтобы бизнес в стране развивался и количество создаваемых рабочих мест росло с каждым годом, условия работы предпринимателей должны упрощаться и становиться более прозрачными. Государству и чиновникам нужно снижать административные барьеры и повышать скорость оказания государственных услуг: быстрее подключать предпринимателей к электросетям, выдавать запрашиваемые лицензии, разрешения на строительство, снижать объём требуемых документов для прохождения разных административных процедур. Согласитесь, предпринимателю сложно думать о развитии своего дела, когда его голова постоянно занята мыслями о том, как избежать проверок со стороны надзорных органов, что ответить на запрос налоговой или как ускорить процесс сбора документов, у многих из которых, кстати, нормативный срок получения начинается с тридцати дней.
– Какие налоговые льготы и другие формы помощи нужны?
– С начала пандемии коронавируса в 2020 году федеральными органами власти и региональными по всей стране ежемесячно вводятся новые послабления для малого и среднего бизнеса. Где-то это пониженные ставки налога по упрощённой системе налогообложения, позволяющие платить вместо шести процентов, например, один или три процента – по определённым видам деятельности. В некоторых регионах предприниматели, занятые промышленным или сельскохозяйственным производством, могут рассчитывать на льготный лизинг техники и оборудования. В сельскохозяйственной отрасли также распространено льготное кредитование – субсидируются ставки по кредитам, по лизингу на покупку техники. С февраля 2022 года по сегодняшний день количество льгот только растёт, это и кредитные каникулы, и продление лицензий, и субсидии за трудоустройство.
– Как обстоит дело с поддержкой молодого предпринимательства в Приморском крае?
– Минэкономразвития края совместно с Центром «Мой бизнес» разработало комплекс мер поддержки для молодых предпринимателей. Он включает в себя помощь в регистрации в Центре «Мой Бизнес» без пошлины; обучающие программы; грантовую поддержку в размере до полумиллиона рублей на создание или развитие своего дела с софинансированием двадцати пяти процентов – 167 тысяч рублей; предоставление льготных микрозаймов; услуги по продвижению, консалтингу и обучению от Центра «Мой Бизнес»; возможность наставничества; рабочее место в коворкинге на льготных условиях в Центре «Мой Бизнес» по одной тысяче рублей в месяц; получение электронной цифровой подписи; помощь в разработке сайта на платформе Aiger; содействие в проведении целевой или таргетированной рекламы.
– А чего в Приморье не хватает?
– Правительству Приморского края, на мой взгляд, в первую очередь стоит рассмотреть расширение списка видов деятельности, которые могут применять льготную налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения, а также заняться решением накопившихся логистических проблем. В логистику опосредованно упирается и сфера услуг, и даже IT-отрасль. Отсутствие нужного оборудования или невозможность быстро доставить его в регион делает невозможным или нерентабельным оказание некоторых услуг. Эту тему можно продолжать бесконечно, но, в целом, сейчас для большинства актуальны именно логистические проблемы.
– Что, на ваш взгляд, способно побудить молодёжь пойти в бизнес?
– У каждого из молодых предпринимателей на этот вопрос будет свой ответ, но, если обобщить, то, в первую очередь, это желание самому контролировать своё время и отвечать за свою жизнь. Это и отличает предпринимателей от наёмных сотрудников. Нет ничего плохого в сорокачасовой рабочей неделе, но гораздо интереснее создавать что-то новое и самому придумывать для себя рабочие задачи.
Справочно:
В настоящее время в крае действуют 82 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом почти в четверти из них (19,8 тысячи или 24%) основателями бизнеса и учредителями являются молодые предприниматели в возрасте до 35 лет. В том числе – 11,6 тысячи молодых индивидуальных предпринимателей и 8,2 тысячи молодых учредителей.
Виды поддержки молодёжного предпринимательства в Приморье разнообразны. Создаются различные структуры и целевые программы для его поддержки. Например, в крае существуют Общественная организация «Приморский центр поддержки молодёжного предпринимательства», представительство Ассоциации молодых предпринимателей России, при Центре развития предпринимательства реализуется программа «Молодёжный бизнес России в Приморском крае», проект «Поддержка и развитие молодёжного предпринимательства в Приморском крае» Дальневосточного центра развития гражданских инициатив и социального партнёрства, действуют площадки инновационного Бизнес-инкубатора во Владивостоксом государственном университете (ВВГУ, бывший ВГУЭС) и Бизнес-клуба в Дальневосточном федеральном университете, ДВФУ. Программы направлены на обучение, консультации и выдачу субсидий молодым предпринимателям для развития собственного дела. Кроме того, поддержке и развитию молодёжного предпринимательства способствует реализация региональных государственных программ «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы и «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.
В этом году в крае создали ещё один вид поддержки молодых предпринимателей – конкурс грантов. Его итоги подвели в конце сентября, средства до 500 тысяч рублей получат 35 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.
Записал Сергей СЕМЁНОВ
Фото: предоставлено героем публикации