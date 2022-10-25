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Главное – начать: как в Приморье поддерживают молодых предпринимателей

Сегодня, 04:00
Фото: фото из личного архива
Илья Куськало, председатель Приморского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей
В середине октября, конкурс «Приморский старт» определил десять победителей из числа предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в популярный на рынке товар. Все они получили финансовую поддержку от Правительства Приморского края в размере 2 000 000 рублей.

Организаторами конкурса «Приморский старт» выступают краевое министерство экономического развития и Центр «Мой Бизнес» при поддержке технопарка «Русский». Конкурс проводится под патронажем Губернатора Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Охотно ли идёт молодёжь на стезю бизнеса, «Золотой Рог» попросил рассказать председателя Приморского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей Илью Куськало.

    Илья, с чего, на ваш взгляд, стоит молодым начать своё дело?

    Тут главное начать. Любой бизнес, создаваемый с нуля, на первых порах, как правило, состоит из одного-двух сотрудников, которые, собственно, и являются его основателями. Если это розничная торговля или общественное питание, основателю быстро надоест самому стоять за прилавком, придётся нанимать персонал, чтобы контролировать снабжение и вести финансовый учёт. В сфере услуг для решения повседневных задач фирмы нужен более квалифицированный персонал. Искать его сложнее, чем набирать сотрудников в ретейл. Есть масса примеров компаний с двадцатилетней историей и большим штатом, где руководитель вместо получения дивидендов и определения стратегических векторов развития до сих пор занят решением повседневных задач, так как просто не имеет подходящих людей для того, чтобы всё делегировать.

    Многое зависит от направления бизнеса. Как молодому человеку начать своё дело, как выбрать сферу занятия?

    С одной стороны, важно заниматься тем, что нравится. С другой, есть масса небольших компаний, работающих, в основном, в сфере розничной торговли и услуг для населения, где молодые предприниматели выбирали не близкую им сферу, а наиболее актуальную в данный момент. При налаженной бизнес-модели или покупке франшизы уже развитого бренда бизнес вполне может работать самодостаточно, изредка требуя к себе внимания. И наоборот, если ниша, выбранная молодым представителем, нова для рынка, все шишки придётся набивать самому, нарабатывая опыт. Это всё потребует соответствующих трудозатрат – по шестьдесят-семьдесят рабочих часов каждую неделю. Уникальный в своём роде бизнес может быстро расти, или быть выгодно продан уже на взлёте.

    Чем власть может помочь молодым предпринимателям?

    Для того, чтобы бизнес в стране развивался и количество создаваемых рабочих мест росло с каждым годом, условия работы предпринимателей должны упрощаться и становиться более прозрачными. Государству и чиновникам нужно снижать административные барьеры и повышать скорость оказания государственных услуг: быстрее подключать предпринимателей к электросетям, выдавать запрашиваемые лицензии, разрешения на строительство, снижать объём требуемых документов для прохождения разных административных процедур. Согласитесь, предпринимателю сложно думать о развитии своего дела, когда его голова постоянно занята мыслями о том, как избежать проверок со стороны надзорных органов, что ответить на запрос налоговой или как ускорить процесс сбора документов, у многих из которых, кстати, нормативный срок получения начинается с тридцати дней.

    Какие налоговые льготы и другие формы помощи нужны?

    С начала пандемии коронавируса в 2020 году федеральными органами власти и региональными по всей стране ежемесячно вводятся новые послабления для малого и среднего бизнеса. Где-то это пониженные ставки налога по упрощённой системе налогообложения, позволяющие платить вместо шести процентов, например, один или три процента – по определённым видам деятельности. В некоторых регионах предприниматели, занятые промышленным или сельскохозяйственным производством, могут рассчитывать на льготный лизинг техники и оборудования. В сельскохозяйственной отрасли также распространено льготное кредитование – субсидируются ставки по кредитам, по лизингу на покупку техники. С февраля 2022 года по сегодняшний день количество льгот только растёт, это и кредитные каникулы, и продление лицензий, и субсидии за трудоустройство.

    Как обстоит дело с поддержкой молодого предпринимательства в Приморском крае?

    Минэкономразвития края совместно с Центром «Мой бизнес» разработало комплекс мер поддержки для молодых предпринимателей. Он включает в себя помощь в регистрации в Центре «Мой Бизнес» без пошлины; обучающие программы; грантовую поддержку в размере до полумиллиона рублей на создание или развитие своего дела с софинансированием двадцати пяти процентов – 167 тысяч рублей; предоставление льготных микрозаймов; услуги по продвижению, консалтингу и обучению от Центра «Мой Бизнес»; возможность наставничества; рабочее место в коворкинге на льготных условиях в Центре «Мой Бизнес» по одной тысяче рублей в месяц; получение электронной цифровой подписи; помощь в разработке сайта на платформе Aiger; содействие в проведении целевой или таргетированной рекламы.

    А чего в Приморье не хватает?

    Правительству Приморского края, на мой взгляд, в первую очередь стоит рассмотреть расширение списка видов деятельности, которые могут применять льготную налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения, а также заняться решением накопившихся логистических проблем. В логистику опосредованно упирается и сфера услуг, и даже IT-отрасль. Отсутствие нужного оборудования или невозможность быстро доставить его в регион делает невозможным или нерентабельным оказание некоторых услуг. Эту тему можно продолжать бесконечно, но, в целом, сейчас для большинства актуальны именно логистические проблемы.

    Что, на ваш взгляд, способно побудить молодёжь пойти в бизнес?

    У каждого из молодых предпринимателей на этот вопрос будет свой ответ, но, если обобщить, то, в первую очередь, это желание самому контролировать своё время и отвечать за свою жизнь. Это и отличает предпринимателей от наёмных сотрудников. Нет ничего плохого в сорокачасовой рабочей неделе, но гораздо интереснее создавать что-то новое и самому придумывать для себя рабочие задачи.

Справочно:

В настоящее время в крае действуют 82 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом почти в четверти из них (19,8 тысячи или 24%) основателями бизнеса и учредителями являются молодые предприниматели в возрасте до 35 лет. В том числе – 11,6 тысячи молодых индивидуальных предпринимателей и 8,2 тысячи молодых учредителей.

Виды поддержки молодёжного предпринимательства в Приморье разнообразны. Создаются различные структуры и целевые программы для его поддержки. Например, в крае существуют Общественная организация «Приморский центр поддержки молодёжного предпринимательства», представительство Ассоциации молодых предпринимателей России, при Центре развития предпринимательства реализуется программа «Молодёжный бизнес России в Приморском крае», проект «Поддержка и развитие молодёжного предпринимательства в Приморском крае» Дальневосточного центра развития гражданских инициатив и социального партнёрства, действуют площадки инновационного Бизнес-инкубатора во Владивостоксом государственном университете (ВВГУ, бывший ВГУЭС) и Бизнес-клуба в Дальневосточном федеральном университете, ДВФУ. Программы направлены на обучение, консультации и выдачу субсидий молодым предпринимателям для развития собственного дела. Кроме того, поддержке и развитию молодёжного предпринимательства способствует реализация региональных государственных программ «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы и «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

В этом году в крае создали ещё один вид поддержки молодых предпринимателей – конкурс грантов. Его итоги подвели в конце сентября, средства до 500 тысяч рублей получат 35 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

Записал Сергей СЕМЁНОВ

Фото: предоставлено героем публикации

#Экономика#Малый бизнес#Бизнес#Приморский край
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