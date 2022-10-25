Главное – начать: как в Приморье поддерживают молодых предпринимателей

– Тут главное начать. Любой бизнес, создаваемый с нуля, на первых порах, как правило, состоит из одного-двух сотрудников, которые, собственно, и являются его основателями. Если это розничная торговля или общественное питание, основателю быстро надоест самому стоять за прилавком, придётся нанимать персонал, чтобы контролировать снабжение и вести финансовый учёт. В сфере услуг для решения повседневных задач фирмы нужен более квалифицированный персонал. Искать его сложнее, чем набирать сотрудников в ретейл. Есть масса примеров компаний с двадцатилетней историей и большим штатом, где руководитель вместо получения дивидендов и определения стратегических векторов развития до сих пор занят решением повседневных задач, так как просто не имеет подходящих людей для того, чтобы всё делегировать.