Памяти русских вдали от родины

– Это очень интересный, ранний вокальный опус композитора, в котором ясно чувствуется влияние его учителя – Римского-Корсакова – и в то же время есть прекрасное чувство юмора композитора, – рассказал Илья Сергеев. – Прозвучало и другое редко исполняемое сочинение Стравинского – «Цирковая полька». Она была написана по заказу, на выступление слонихи-балерины в цирке. Стравинский – человек с замечательным чувством юмора. Он по сути описал всю жизнь цирка: там слышны и момент дрессировки, и попытка слонихи удержаться на одной ноге, и рычание львов, и цирковой оркестр… Для нас, музыкантов, та полька – как и всё творчество Стравинского – как коробка шоколадных конфет ассорти, в каждой – своя начинка и одна другой вкуснее. Просто наслаждение разбирать эту музыку так за тактом. Мы вообще стараемся освоить карту музыкального мира так, чтобы для нас в ней не оставалось белых пятен.