Памяти русских вдали от родины

Организатором фестиваля выступил Пушкинский театр – культурный центр ДВФУ. Здесь много внимания уделяют истории русской культуры, истории России (например, сейчас и до середины ноября на трёх этажах театра работает выставка фотографий Прокудина-Горского «Многоликая в цвете» (12+)). И, разумеется, здесь не могли забыть о том, какую великую и трагическую дату хранит в себе 2022 год…
– В этом году – столетие завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке, – говорит директор Пушкинского театра Александр Вовненко. – И это событие значимое, огромное по своей сути. Все мы знаем, что в послереволюционные годы Владивосток стал прибежищем для русской интеллигенции, центром культуры. Именно от нас ушла последняя эскадра с офицерами Белой армии и эмигрантами – эскадра Старка.
Именно поэтому мы придумали проект «Музыка русского зарубежья», его задача – показать музыкальное наследие русских композиторов, русских исполнителей, которые жили – были вынуждены – жить за рубежом. Они оказались далеко от родины по не зависящим от них причинам. Но при этом всегда оставались русскими музыкантами, русскими исполнителями и создали славу русской музыки в XX веке. Это такие величины, такие имена, как Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев (который, кстати, провёл во Владивостоке целую неделю, о которой оставил замечательные воспоминания), Игорь Стравинский, Николай Метнер и другие.
Организаторы «Музыки русского зарубежья» составили разнообразную программу. Фе- стиваль открыл духовой оркестр Тихоокеанского флота, старейший профессиональный музыкальный коллектив во Владивостоке. Они исполнил музыку Рахманинова и не только (6+), в очередной раз доказав, что у духового оркестра ТОФ великолепные возможности. До- полнился фестиваль большой выставкой, посвящённой жизни русской эмиграции в Харбине.
– Концерт русской музыки, которым мы открыли фестиваль, – рассказал Илья Сергеев, главный дирижёр духового оркестра ТОФ, – состоял не только из произведений Рахманинова, но и других композиторов, которые по разным причинам покинули Россию после революции. Знаете, почему Сергей Рахманинов уехал? Ключевой точкой стал тот факт, что в его усадьбе выбросили со второго этажа имения его рояль…
За границей он писал исключительно русскую, чрезвычайно русскую музыку. Она прозвучала в концерте. Мы взяли часть из его 3-го фортепианного концерта, «Русскую народную песню» (вместе с оркестром это произведение исполнил солист, работающий в технике народного вокала).
Также звучала музыка Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. Поскольку концерт проходил в Пушкинском театре, то это был «Пушкинский вальс» Прокофьева (а также его «Марш для спартакиады») и вокальный цикл Стравинского на слова Пушкина.
– Это очень интересный, ранний вокальный опус композитора, в котором ясно чувствуется влияние его учителя – Римского-Корсакова – и в то же время есть прекрасное чувство юмора композитора, – рассказал Илья Сергеев. – Прозвучало и другое редко исполняемое сочинение Стравинского – «Цирковая полька». Она была написана по заказу, на выступление слонихи-балерины в цирке. Стравинский – человек с замечательным чувством юмора. Он по сути описал всю жизнь цирка: там слышны и момент дрессировки, и попытка слонихи удержаться на одной ноге, и рычание львов, и цирковой оркестр… Для нас, музыкантов, та полька – как и всё творчество Стравинского – как коробка шоколадных конфет ассорти, в каждой – своя начинка и одна другой вкуснее. Просто наслаждение разбирать эту музыку так за тактом. Мы вообще стараемся освоить карту музыкального мира так, чтобы для нас в ней не оставалось белых пятен.
Программа фестиваля «Музыка русского зарубежья» – это пять концертов. Первый уже прошёл.
6 ноября состоится концерт французского музыканта Николя Челоро, который представит программу-перфоманс «Сказки русского леса» (6+).
– Затем мы – пожалуй, впервые во Владивостоке, представим публике «Историю солдата» Игоря Стравинского (6+). Это замечательное яркое, остроумное и в то же время актуальное произведение исполнят солисты Приморской сцены Мариинского театра, – говорит Александр Вовненко. – Оно про нашу русскую душу, про то, как устоять перед искушением… Концерт состоится 25 ноября.
А завершит фестиваль 3 декабря программа романсов и камерной музыки в исполнении заслуженной артистки России Елены Разгуляевой (6+). В программе – романсы Метнера, Рахманинова.
Ещё один концерт фестиваля состоится специально для студентов и преподавателей ДВФУ на территории кампуса.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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