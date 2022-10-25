Улицы Владивостока обретают новый облик

На минувшей неделе в краевом центре городская служба привела в порядок пешеходные зоны в районе Гамарника, 12а. Здесь появилось новое качественное покрытие. Также провели и локальный ремонт дороги на улице Станюковича, а также приступили к ремонту на Чкалова, где для укрепления дороги монтируют подпорную стену из бетонных блоков.