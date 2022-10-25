Улицы Владивостока обретают новый облик

Как сообщили в администрации Владивостока, ремонт на Русской вёлся в районе остановки общественного транспорта «Кутузова». Ранее здесь провели все необходимые подготовительные работы, смонтировав бортовые камни и установив новое основание пешеходной зоны.
Дорожники стараются делать запланированные работы максимально быстро: утром приступают к асфальтированию тротуаров на определённом участке, а к вечеру завершают процесс.
На минувшей неделе в краевом центре городская служба привела в порядок пешеходные зоны в районе Гамарника, 12а. Здесь появилось новое качественное покрытие. Также провели и локальный ремонт дороги на улице Станюковича, а также приступили к ремонту на Чкалова, где для укрепления дороги монтируют подпорную стену из бетонных блоков.
По заказу мэрии Владивостока дорожный ремонт недавно проведён ещё на нескольких участках: участок от Окатовой, 21 до Вязовой, 9, на Русской, 11а, Калинина, 51, Пестеля, 5, Станюковича, 56, Героев Тихоокеанцев, 18, Черёмуховой, 18а, Сахалинской, 33 и по другим адресам.