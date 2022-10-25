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Улицы Владивостока обретают новый облик

Сегодня, 01:57
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Муниципальная дорожная служба дальневосточной столицы «Содержание городских территорий» продолжает локальный ремонт дорог и благоустройство пешеходных зон. В частности, новый асфальт уложен на тротуаре на улице Русской.

Как сообщили в администрации Владивостока, ремонт на Русской вёлся в районе остановки общественного транспорта «Кутузова». Ранее здесь провели все необходимые подготовительные работы, смонтировав бортовые камни и установив новое основание пешеходной зоны.

Дорожники стараются делать запланированные работы максимально быстро: утром приступают к асфальтированию тротуаров на определённом участке, а к вечеру завершают процесс.

На минувшей неделе в краевом центре городская служба привела в порядок пешеходные зоны в районе Гамарника, 12а. Здесь появилось новое качественное покрытие. Также провели и локальный ремонт дороги на улице Станюковича, а также приступили к ремонту на Чкалова, где для укрепления дороги монтируют подпорную стену из бетонных блоков.

По заказу мэрии Владивостока дорожный ремонт недавно проведён ещё на нескольких участках: участок от Окатовой, 21 до Вязовой, 9, на Русской, 11а, Калинина, 51, Пестеля, 5, Станюковича, 56, Героев Тихоокеанцев, 18, Черёмуховой, 18а, Сахалинской, 33 и по другим адресам.

#Владивосток#Новости#Администрация Владивостока
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