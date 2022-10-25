Владивосток готовится к парковочной революции

В первую очередь в эксплуатацию запустят зоны, не требующие выдачи резидентных разрешений. Это участки улиц Батарейной, Набережной, Петра Великого, Гоголя, Калинина и Корабельной Набережной, а также две парковки закрытого типа – на Светланской, 22, напротив здания правительства Приморского края, и на Уткинской улице, на месте бывшего разворотного кольца городского троллейбуса первого маршрута. Вместе это более 1000 парковочных мест. Они заработают 25 ноября.