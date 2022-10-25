Владивосток готовится к парковочной революции

О скором появлении в городе платных парковок жителей столицы Тихоокеанской России проинформировала администрация Владивостока. Сервис, как ожидается, поможет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, упорядочить движение и парковку автотранспорта, а также способствует увеличению востребованности общественного транспорта.
Согласно информационному письму, запуск платных парковок пройдёт поэтапно.
В первую очередь в эксплуатацию запустят зоны, не требующие выдачи резидентных разрешений. Это участки улиц Батарейной, Набережной, Петра Великого, Гоголя, Калинина и Корабельной Набережной, а также две парковки закрытого типа – на Светланской, 22, напротив здания правительства Приморского края, и на Уткинской улице, на месте бывшего разворотного кольца городского троллейбуса первого маршрута. Вместе это более 1000 парковочных мест. Они заработают 25 ноября.
Остальные платные парковочные зоны планируется запустить 25 декабря.
Перечень платных парковочных зон, которые заработают во Владивостоке с 25 ноября.
- улица Батарейная (от дома № 2 до дома № 4; от дома № 2В до дома № 4; от дома № 6А до дома № 12; и на Фонтанной от дома Батарейная, 2 до Фонтанная, 6);
187 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей, категории С – 100 рублей за час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей в час.
- улица Гоголя (от дома № 39А до дома № 41; участок напротив дома № 10 по улице Крылова);
57 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей за час, категории С – 100 рублей за час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей за час.
- Набережная улица (от Светланской, 4 до Набережной, 1);
87 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей за час, категории С – 100 рублей за час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей за час.
- улица Петра Великого (от Светланской, 47 до Светланской, 49);
34 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей, для категории А, М – 25 рублей, категории С – 100 рублей, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 рублей.
- Корабельная Набережная (от дома № 1, строение 2 до дома № 4; от дома № 6 до участка напротив дома № 1 стр. 2);
123 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей за час, категории С – 100 рублей за час, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей за час.
- улица Калинина (ул. Калинина от дома № 45 до дома № 29; ул. Калинина от дома № 4Б, стр. 2)
133 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 35 рублей за час, для категории А, М – 17,5 руб/ч, категории С – 70 рублей, для категорий D, BE, CE, DЕ – 105 рублей.
- Калинина (от дома № 14 до дома № 42; от дома № 47 до дома № 117А);
235 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 35 рублей за час, для категории А, М – 17,5 рублей, категории С – 70 рублей, для категорий D, BE, CE, DЕ – 105 рублей.
- Светланская, 22 - участок возле здания правительства Приморского края, парковка закрытого типа, въезд осуществляется через шлагбаум
144 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей, категории С – 100 рублей, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей.
- Уткинская, 15 - бывшее разворотного кольцо троллейбусов, парковка закрытого типа, въезд осуществляется через шлагбаум.
62 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 рублей за час, для категории А, М – 25 рублей, категории С – 100 рублей, для категорий D, BE, CE, DЕ – 150 рублей.
Зоны платных парковочных пространств станут работать в будни с 8 часов до 19. Ночью, по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в специально выделенных зонах будет бесплатной.
Также БЕСПЛАТНОЕ размещение в платных парковочных зонах предусмотрено для инвалидов, многодетных, пожарных, скорой, полиции, аварийно-спасательных служб, Росгвардии, прокуратуры и других силовых структур, а также участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой.
Также бесплатны первые 15 минут парковки. Они предусмотрены в том числе для посадки и высадки пассажиров.
Для жителей домов, которые расположены на улицах, входящих в территориальные зоны организации платных парковок (на праве собственности, договора соцнайма, договора служебного найма), предусмотрены резидентные разрешения.
Для организации парковок на улично-дорожной сети выбраны наиболее загруженные магистрали, в основном в центре города, где расположены так называемые точки притяжения – места и объекты, посещаемые одновременно большим количество людей. Например, организации, оказывающие социальные услуги населению: медицинские учреждения, пенсионный фонд, банки, администрация города, правительство края. Важно, чтобы у приехавших в центр города граждан по делам была возможность ненадолго припарковать свой автомобиль, отмечается в сообщении компании «Цифровое Приморье».