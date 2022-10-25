Ждёт ли рыбные порты страны национализация?..

В 2015 году приватизация Мурманского морского рыбного порта прошла на заёмные средства в размере более 1 миллиарда рублей, полученные компанией «Купец» от АО «Зевс», которые оно получило от кипрской фирмы C.I. Falcon Limited под залог доли в компании. После покупки 100% акций рыбного порта с 2017 по 2020 годы состоялись «согласованные, последовательные и целенаправленные действия по установлению косвенного контроля над АО «ММРП» между российскими компаниями и фирмами, зарегистрированными на Кипре, в Сингапуре и Венгрии. Сделки были заключены без обязательного предварительного согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, говорится в решении суда.