Ждёт ли рыбные порты страны национализация?..

Передать в доход государства 100% акций АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) в количестве 4,75 миллиона штук стоимостью 50 рублей каждая постановил Арбитражный суд Мурманской области, сообщает ТАСС.
«Суд признаёт доказанным материалами настоящего дела факт установления группой лиц, в которую входят иностранные инвесторы, без предварительного согласования Правительственной комиссией в нарушение порядка, определённого Законом № 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение» – прим. ТАСС), косвенный контроль над АО «ММРП» – обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в решении Арбитражного суда Мурманской области.
В 2015 году приватизация Мурманского морского рыбного порта прошла на заёмные средства в размере более 1 миллиарда рублей, полученные компанией «Купец» от АО «Зевс», которые оно получило от кипрской фирмы C.I. Falcon Limited под залог доли в компании. После покупки 100% акций рыбного порта с 2017 по 2020 годы состоялись «согласованные, последовательные и целенаправленные действия по установлению косвенного контроля над АО «ММРП» между российскими компаниями и фирмами, зарегистрированными на Кипре, в Сингапуре и Венгрии. Сделки были заключены без обязательного предварительного согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, говорится в решении суда.
Суд также принял во внимание, что ООО «Купец» было учреждено менее чем за месяц до аукциона по приватизации рыбного порта в 2015 году, а в 2020 году присоединилось к имевшему задолженность перед иностранной компанией АО «Зевс», которая стала единственным акционером Мурманского морского рыбного порта. При этом после возбуждения производства фигуранты дела создали видимость формального отсутствия контроля над ММРП иностранным инвестором, передав оставшиеся на тот момент долговые обязательства другой компании.
«Заключены нехарактерные для независимых участников гражданского оборота договоры о переводе долга, который имел место в отношении юридического лица также входящего в группу компаний, подконтрольную конечным бенефициарам», – говорится в решении суда.
Мурманский морской рыбный порт (АО «ММРП») – одно из крупнейших предприятий региона, ведёт перевалку различных грузов, в том числе рыбы и рыбной продукции. После приватизации порта в конце 2015 года велись множественные судебные споры между собственником и разными коммерческими и государственными структурами, в том числе по вопросам управления причалами. В офисе ММРП проходили обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, отмечается в сообщении ТАСС.