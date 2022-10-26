Часть курортов Кавминвод попадает под удар из-за процесса деприватизации

Специалисты и бизнес-сообщество назвали происходящее рейдерским захватом и грубым нарушением российского законодательства. Правозащитники бьют тревогу. Об этом информирует newstracker.ru.
Процедура деприватизации была запущена Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В своем иске ведомство ссылалось на постановление 30-летней давности Верховного совета России. В нем сказано, что обязанность государства хранить историко-культурное наследие региона.
По словам прокуроров, положение о приватизации за это время так и не создали. Они утверждают, что оснований для передачи объектов в частные руки тогда не было. Якобы все сделки в 2002 году были заключены с нарушениями и за взятки.
Бизнесмены такой вердикт подвергли жесткой критике. Они считают его опасным прецедентом. Предприниматели просят помощи у правозащитников и подают апелляции.
Люди ошеломлены бездействием органов государственной власти и действиями конкретных должностных лиц, которое направлено на антиправовое, незаконное решение.
Ответчики сетуют, что судья при вынесении решения неверно трактовал закон. Постановление основывается на статье 235 Гражданского кодекса РФ. Она применяется только при изъятии имущества политиков-коррупционеров. Но ни один из 106 ответчиков не трудится чиновником и не был фигурантом дела о коррупции.
Генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня уверен, что в случае вступления решения суда в силу все прописанные в иске дома отдыха отойдут государству. Санатории тут же лишатся лицензии и больше не будут функционировать. Без работы останутся тысячи человек.
Пострадает не менее 10% курортной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод. Хозяева домов отдыха понесут многомиллиардные потери. Сам регион недосчитается десятков тысяч гостей в год.
По мнению доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксаны Васильевой, Генпрокуратура должна пояснить, почему она решила отменить итоги приватизации через 20 лет.
Васильева говорит, что если приватизацию на самом деле провели с нарушениями и у государства из собственности изъяли ликвидные объекты, это одна ситуация. А если власти решили заняться рейдерскими захватами, это уже совсем другое. Время оспаривания приватизации по закону не должно превышать три года. Генпрокуратура РФ должна представить основания для продления срока исковой давности. Их надо внимательно изучить.
Эксперты сообщили, что в ходе деприватизации закроются десятки домов отдыха, а их сотрудники лишатся работы. Также снизится поток туристов в регион, остановятся инвестиции в проекты. Права бизнеса будут ущемлены.