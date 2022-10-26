Часть курортов Кавминвод попадает под удар из-за процесса деприватизации

Васильева говорит, что если приватизацию на самом деле провели с нарушениями и у государства из собственности изъяли ликвидные объекты, это одна ситуация. А если власти решили заняться рейдерскими захватами, это уже совсем другое. Время оспаривания приватизации по закону не должно превышать три года. Генпрокуратура РФ должна представить основания для продления срока исковой давности. Их надо внимательно изучить.