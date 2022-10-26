Дни ГЧП прошли в Приморье

– Мы видим, что в регионе сформирован целый пул проектов, поэтому инвесторам, в том числе нашим клиентам, этот регион очень интересен. Отрадно, что здесь проводится такое мероприятие, которое позволяет обобщить существующий опыт, – рассказал управляющий партнёр международной юридической фирмы Squire Patton Boggs в Москве Александр Долгов, отметив, что в Приморье сформирована профессиональная команда, которая может готовить и сопровождать инвестиционные проекты, эффективно общаться с потенциальными инвесторами и консультантами.