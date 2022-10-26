Дни ГЧП прошли в Приморье

На открытии конференции министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин выступил с приветственным словом. Он поделился результатами организации государственно-частного партнёрства в регионе и опытом работы с инвесторами, отметив, что в условиях дефицита региональных бюджетов и возрастающих социальных требований механизм ГЧП – эффективный способ выполнения задач по созданию объектов необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры. Сейчас в Приморье заключены 26 соглашений в формате ГЧП на сумму 42 миллиарда рублей.
В программу бизнес-конференции вошли экспертно-стратегические сессии, модератором которых выступила директор департамента ГЧП Инвестиционного агентства Приморского края Алиса Жежко.
– Все представленные на бизнес-конференции проекты реализуются в формате частной концессионной инициативы. В рамках проработки проектов в регионе подобраны земельные участки, подготовлены типовые финансовые модели и концессионные соглашения, – уточнила Алиса Жежко.
На конференции были представлены привлекательные для инвесторов проекты, которые планируется реализовать по принципу ГЧП: детские сады, школы, база отдыха в районе Шаморы, строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» и стадионы с физкультурно-оздоровительными комплексами в Большом Камне, проекты по реконструкции Домов культуры и многофункциональный спортивно-развлекающий комплекс в Артёме.
– Мы видим, что в регионе сформирован целый пул проектов, поэтому инвесторам, в том числе нашим клиентам, этот регион очень интересен. Отрадно, что здесь проводится такое мероприятие, которое позволяет обобщить существующий опыт, – рассказал управляющий партнёр международной юридической фирмы Squire Patton Boggs в Москве Александр Долгов, отметив, что в Приморье сформирована профессиональная команда, которая может готовить и сопровождать инвестиционные проекты, эффективно общаться с потенциальными инвесторами и консультантами.
О программе «Дальневосточной концессии», разработанной Минвостокразвития России для стимулирования создания социальной, промышленной и транспортной инфраструктуры в регионе, рассказал исполнительный директор по проектам ГЧП Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Токарь. В рамках программы одобрено 10 проектов общей стоимостью более 15 миллиардов рублей. До конца 2022 года ожидается увеличение количества проектов до 20.
Сейчас на рынке созданы все условия для массового использования механизмов ГЧП в инфраструктуре. При этом очень важен системный подход к поддержке таких проектов со стороны государства. Такое мнение высказал старший управляющий директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко в рамках дискуссии, посвящённой федеральным мерам поддержки.
– Текущие условия благоприятны для того, чтобы массово использовать механизмы ГЧП. С одной стороны, присутствует нехватка бюджетных средств, с другой – накоплен достаточно большой запас частных денег. Речь идёт о средствах финансирующих организаций, бизнеса и физических лиц. При этом риски в проектах может хэджировать только государство через механизмы ГЧП, – отметил Максим Ткаченко.
Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере экономики, инвестиций, поддержки МСП.