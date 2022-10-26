«Денежное довольствие служащего по контракту во Владивостоке в среднем составит порядка 50 тысяч рублей в месяц. Помимо этой суммы, при направлении в зону боевых действий выплачивается за сутки сумма, эквивалентная в рублях 53 долларам. Это примерно от 100 до 130 тыс. рублей в месяц

».