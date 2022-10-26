Мобилизованные граждане получают тот же статус, что и контрактники ВС РФ, а значит, имеют аналогичные соцгарантии и выплаты.
Военнослужащему вместо зарплаты начисляется денежное довольствие, которое определяется в соответствии со специальностью и званием бойца. Довольствие складывается из основной части (оклада) и выплат с учетом выполняемых боевых задач (например надбавки за секретность, особые должностные обязанности и др.).
Замвоенкома Приморского края Андрей Курбанов:
«Денежное довольствие служащего по контракту во Владивостоке в среднем составит порядка 50 тысяч рублей в месяц. Помимо этой суммы, при направлении в зону боевых действий выплачивается за сутки сумма, эквивалентная в рублях 53 долларам. Это примерно от 100 до 130 тыс. рублей в месяц».
Кроме того, есть дополнительные стимулирующие выплаты за военную службу. Например при успешном выполнении боевых задач, уничтожении вражеских объектов и техники (к примеру систем залпового огня, танков, ПВО).
В то же время президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза в среду, 19 октября, заявил, что денежное довольствие каждого мобилизованного, зачисленного в часть, должно быть не менее 195 тыс. рублей.
По словам Андрея Курбанова, деньги начисляются на личный счет военнослужащего, и по его распоряжению могут быть частично либо полностью переведены на счет одного из членов его семьи.
Мобилизованные имеют права на все льготы, положенные ветеранам боевых действий. Закон о присвоении участникам СВО на Украине статуса ветеранов боевых действий подписал президент РФ Владимир Путин еще в марте нынешнего года.
На федеральном уровне данной категории граждан положен целый список льгот. Во Владивостоке, например, участникам спецоперации положена компенсация расходов на коммунальные услуги и оплату жилого помещения, транспортные и медицинские льготы.
Кроме того, в октябре российский президент подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и членам их семей. Также внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. В новой редакции закон предусматривает гарантии для призванных граждан: сохранение должности, рабочего места, учет стажа.
На региональном уровне во Владивостоке введены льготы для семей мобилизованных. Так, в учебных заведениях детям владивостокцев, призванных в рамках частичной мобилизации, предоставляют бесплатное питание. Также семьи мобилизованных во Владивостоке освободили от уплаты за посещение государственных детсадов.
Семьям призванных граждан, погибших при выполнении боевых задач на Украине, в дополнение к федеральным выплатам положена единовременная материальная краевая помощь в размере одного миллиона рублей.
Если мобилизованный из Владивостока получит инвалидность в ходе боевого ранения, то ему ежегодно будут выплачиваться по 19 тыс. рублей. Ежегодные материальные выплаты будут получать и дети тех, кто получил инвалидность: 15 тыс. рублей — при 1-й группе инвалидности и 8 тыс. рублей — при 2-й группе инвалидности, полученной родителем.
Дополнительные региональные выплаты при призыве в рамках частичной мобилизации в Приморье не установлены. Но некоторые предприятия и организации Владивостока самостоятельно оказывают помощь призванным сотрудникам. Например, Дальневосточный федеральный университет назначил выплаты мобилизованным сотрудникам и студентам-добровольцам в размере 80 тысяч рублей единоразово.