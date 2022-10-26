«РЖД Бизнес Актив» и «Терминал Астафьева» открыли новый сервис из Китая в Россию

В дальнейшем предполагается отправка грузов из Шанхая и Нинбо через порты Рижао и Тайсанг в Санкт-Петербург и Москву, а также в обратном направлении для наращивания экспортного грузопотока. Среди потенциальных экспортных грузов — пиломатериалы производителей северо-западного региона России, для которых новые экспортные маршруты являются хорошей поддержкой в сложившихся геополитических условиях.

Возможности по отправке до конца года составляют до 5 контейнерных поездов в месяц с учетом отработки технологии, далее объем планируется увеличить.