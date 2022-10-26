«РЖД Бизнес Актив» и «Терминал Астафьева» открыли новый сервис из Китая в Россию

В рамках реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного между АО «РЖД Бизнес Актив» и АО «Терминал Астафьева» на Восточном экономическом форуме 5–8 сентября, начаты отправки в рамках нового мультимодального сервиса из Китая в Россию.
Первый маршрут с бумагой и картоном отправился из китайского порта Рижао в порт Находка в конце сентября. После перевалки и таможенного оформления на территории АО «Терминал Астафьева» груз на платформах АО «РЖД Бизнес Актив» отравлен в Санкт-Петербург, прибытие ожидается 28 октября. Объем первого сервиса — 122 контейнера.
В дальнейшем предполагается отправка грузов из Шанхая и Нинбо через порты Рижао и Тайсанг в Санкт-Петербург и Москву, а также в обратном направлении для наращивания экспортного грузопотока. Среди потенциальных экспортных грузов — пиломатериалы производителей северо-западного региона России, для которых новые экспортные маршруты являются хорошей поддержкой в сложившихся геополитических условиях.
Возможности по отправке до конца года составляют до 5 контейнерных поездов в месяц с учетом отработки технологии, далее объем планируется увеличить.
Открытие сервиса стало возможно благодаря стратегическим договоренностям между АО «РЖД Бизнес Актив» и АО «Терминал Астафьева», которое развивает контейнерное направление, остро востребованное в настоящее время для создания дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. Прием и обработка иностранного груза в порту «Терминал Астафьева» стали возможны после открытия на предприятии постоянной зоны таможенного контроля. Это является частью стратегии дальнейшего развития контейнерного направления работы предприятия. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы.