Самозанятые в Приморье соберутся в ноябре на конференцию

Самозанятые и те, кто планирует работать на себя, на мастер-классах по маркетингу в социальных сетях и созданию личного бренда, проведению фото- и видеосъёмки смогут научиться полезным навыкам для развития своего предприятия. Организаторы также расскажут о государственных мерах поддержки самозанятых. Работу конференции планируют провести на четырёх тематических площадках: «Бьюти-индустрия: тренды и возможности», «Продвижение и развитие своего дела: ключевые точки внимания», «Эксперт в своём деле: инструменты продвижения в мягких нишах», «Безопасность и возможности».