Самозанятые в Приморье соберутся в ноябре на конференцию

Самозанятые и те, кто планирует работать на себя, на мастер-классах по маркетингу в социальных сетях и созданию личного бренда, проведению фото- и видеосъёмки смогут научиться полезным навыкам для развития своего предприятия. Организаторы также расскажут о государственных мерах поддержки самозанятых. Работу конференции планируют провести на четырёх тематических площадках: «Бьюти-индустрия: тренды и возможности», «Продвижение и развитие своего дела: ключевые точки внимания», «Эксперт в своём деле: инструменты продвижения в мягких нишах», «Безопасность и возможности».
По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства (структурного подразделения Центра «Мой бизнес») Виктории Петровой, на конференции её участники узнают, что такое личный бренд, как его создать и продвигать.
«Персональный бренд помогает привлечь клиентов, которые готовы платить больше за имя, репутацию и экспертность. Также мы расскажем о проектах центра «Мой бизнес», которые помогают самозанятым заявить о себе на региональном уровне», – отмечает Виктория Петрова.
Также на форуме самозанятых с ними поделятся опытом, как преодолеть недоверие рынка к своей профессии, разберут основные ошибки, которые приводят к финансовым потерям, научат управлять своим эмоциональным ресурсом в работе с людьми, представят информацию о дополнительных источниках привлечения финансирования.
Зарегистрироваться на конференцию и узнать подробнее о её программе можно по ссылке.
Полезную информацию о бесплатных услугах, направленных на продвижение своего дела, содействие в создании интернет-сайта, размещение на российских электронных торговых площадках (маркетплейсах), оформление сообщества в социальной сети ВКонтакте, участникам конференции представят специалисты Центра «Мой бизнес».
Как известно, с 2022 года самозанятыми могут стать жители всех регионов России. Такие граждане платят налог на профессиональный доход только с доходов от своей деятельности: при работе с физическим лицом ставка налога составит 4 % от суммы дохода
В рамках реализации региональной госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, самозанятым в Приморском крае помимо Центра поддержки предпринимательства услуги оказывают также Гарантийный фонд и микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края». Самозанятые могут получить займ от 10 до 500 тысяч рублей со ставкой до 5%.
Организация бесплатного обучения для предпринимателей и самозанятых – одно из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также часть большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата Приморского края.