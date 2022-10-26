ТГМУ во Владивостоке стал приоритетным вузом России

Программа «Приоритет 2030» была создана в 2021 году Правительством Российской Федерации. Ее главная цель — повышение привлекательности жизни и работы в регионах России как для российских, так и для иностранных студентов и ученых, а также формирование у выпускников навыков и умений, необходимых для успеха на современном рынке труда. Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.