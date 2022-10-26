ТГМУ во Владивостоке стал приоритетным вузом России

По словам ректора университета Валентина Шуматова, результаты отбора — это значимое достижение для университета, который в следующем году отметит свой 65-й день рождения.
— Мы — единственный из медицинских вузов Дальнего Востока, вошедших в число победителей (а это уже говорит о многом!), и мы будем следовать намеченной программе развития вуза, — подчеркнул Валентин Борисович.
Ректор отметил, что полученные средства пойдут на развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного и симуляционного оборудования. Среди масштабных проектов программы — создание системы медико-биологических классов в учреждениях среднего образования ДФО с единой методикой разработки и реализации программы подготовки, открытие университетских клиник в пяти регионах ДФО и трех уникальных научно-образовательных центров:
Первый проректор Тихоокеанского Медицинского Лидия Транковская отметила, что победа вуза в дальневосточном треке программы «Приоритет-2030» является высокой оценкой качества образовательной и научной деятельности университета.
— Цель программы «Приоритет-2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Мы сегодня вошли в число таких университетов и гордимся нашим Тихоокеанским Медицинским и нашей командой, представившей университет в рамках отбора, — сказала Лидия Транковская.
По информации Министерства науки и образования Российской Федерации в число победителей дальневосточного трека программы «Приоритет 2030» вошли два вуза, подведомственных Минобрнауки, два — подведомственных Минсельхозу, один — подведомственный Минздраву, один — подведомственный Минтрансу, один — подведомственный Минспорта и один — подведомственный Минпросвещения.
В Минобрнауки России сообщили, что при оценке программ развития университетов члены подкомиссии ориентировались на их проработанность и актуальность для задач макрорегиона, а также на механизмы и пути достижения поставленных целей, учитывалась содержательность подхода к разработке программ, оценка потенциала вуза и предложения по трансформации университетской модели.
— Важно отметить, что в специальном треке «Приоритета 2030» учтена специфика Дальнего Востока и экономические потребности макрорегиона в кадрах и технологиях, — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Программа «Приоритет 2030» была создана в 2021 году Правительством Российской Федерации. Ее главная цель — повышение привлекательности жизни и работы в регионах России как для российских, так и для иностранных студентов и ученых, а также формирование у выпускников навыков и умений, необходимых для успеха на современном рынке труда. Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.