Веб-ресурсы банка «Приморье» от кибератак защищает «РТК-Солар»

«Безусловно, веб за последнее время стал основной целью хакеров. Для финансового сектора такие атаки чреваты не только дефейсом или недоступностью сайта, но и утечкой персональных данных клиентов, информации о счетах и прямой кражей денег. Радует, что последние годы общий уровень киберзащиты в финансовой отрасли значительно вырос и банки ответственно относятся к безопасности своей инфраструктуры и сохранности платёжных и персональных данных. И подход АКБ «Приморье» к информационной безопасности доказывает этот тренд. Кроме того, собственная служба ИТ и кибербезопасности банка обладает высокими компетенциями, что, безусловно, ускорило и упростило настройку и подключение сервиса», – отмечает директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «РТК-Солар» Константин Каманин.