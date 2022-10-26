За нарушениями при частичной мобилизации в Приморье следит специальная комиссия

Как подчеркнули в департаменте по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовке Приморского края, основная задача комиссии – наблюдать за мобилизационным процессом и оперативно реагировать в случае ошибки военкомата и призыва на службу граждан, не подлежащих мобилизации.
– По поручению главы края подобные комиссии созданы во всех муниципалитетах Приморья, – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе правительства Приморского края отмечают, что в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ мобилизованы могут быть прапорщики, сержанты и солдаты – до 50 лет, младший офицерский состав – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет.
Все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей – такое решение принято губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 20 октября.
Также постановлением правительства края введены новые меры поддержки для детей приморцев, участвующих в СВО. Муниципалитеты при поддержке края обеспечат:
бесплатное обучение и питание в детских садах;
бесплатное посещение секций и кружков, учреждений дополнительного образования;
бесплатное питание в школах;
бесплатный проезд в общественном транспорте.
В Приморье открыты 34 центра поддержки семей мобилизованных граждан. Как уточнили в региональном департаменте внутренней политики, оперативное взаимодействие осуществляется с теми, кто уже защищает свою Родину, вернулся из зоны СВО, а также с семьями мобилизованных граждан.
Также в регионе работает «горячая линия» по номеру 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации.