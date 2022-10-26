За нарушениями при частичной мобилизации в Приморье следит специальная комиссия

В пресс-службе правительства Приморского края отмечают, что в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ мобилизованы могут быть прапорщики, сержанты и солдаты – до 50 лет, младший офицерский состав – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет.