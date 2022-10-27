Медики ТГМУ спасли в полёте пассажира самолёта

Накануне, 26 октября в самолёте, летевшем из Владивостока в Москву, стало плохо одному из пассажиров. На его счастье, вместе с ним на борту оказалась команда Тихоокеанского государственного медицинского университета, ТГМУ во главе с ректором вуза членом-корреспондентом РАН Валентином Шуматовым. Медики незамедлительно пришли на помощь и предотвратили возможное несчастье.
Команда в ТГМУ летела на Всероссийскую олимпиаду в Краснодар, вместе со студентами были профессор университета, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и ректор, врач анестезиолог-реаниматолог Валентин Борисович Шуматов.
На третьем часу полёта одному из пассажиров стало плохо. Стюардесса, как это обычно бывает в таких случаях, спросила пассажиров – есть ли среди них медики. Команда Тихоокеанского государственного медицинского университета в полном составе отозвалась на просьбу о помощи.
Плохо стало летевшему на борту мужчине средних лет.
- Лицо бледное, состояние обморочное. Оказали ему первую помощь, измерили давление, попросили принести горячий сладкий чай. Ребята его успокаивали, – рассказал о случившемся профессор Валентин Шуматов.
Оказалось, что у пассажира в полёте понизилось давление.
- Человек мог, упав без чувств, получить травму. Но после оказанной нами помощи ему стало лучше. Полёт прошёл штатно, пилоту даже не пришлось делать внеплановую посадку, – добавила к рассказу об инциденте ещё одна из спасительниц пассажира профессор Нелли Приходченко.
По прилёту спасённый пассажир поблагодарил врачей ТГМУ за помощь.
Ксения ГУСЕНЦОВА