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Медики ТГМУ спасли в полёте пассажира самолёта

Сегодня, 00:41
Фото: пресс-служба ТГМУ
Профессора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов и Нелли Приходченко со своими студентами на борту самолёта, следовавшего по маршруту Владивосток-Москва
Команда Тихоокеанского медуниверситета летела на Всероссийскую олимпиаду в Краснодар. В воздухе профессорам и студентам из Владивостока пришлось оказать первую помощь человеку.

Накануне, 26 октября в самолёте, летевшем из Владивостока в Москву, стало плохо одному из пассажиров. На его счастье, вместе с ним на борту оказалась команда Тихоокеанского государственного медицинского университета, ТГМУ во главе с ректором вуза членом-корреспондентом РАН Валентином Шуматовым. Медики незамедлительно пришли на помощь и предотвратили возможное несчастье.

Команда в ТГМУ летела на Всероссийскую олимпиаду в Краснодар, вместе со студентами были профессор университета, врач аллерголог-иммунолог Нелли Григорьевна Приходченко и ректор, врач анестезиолог-реаниматолог Валентин Борисович Шуматов.

На третьем часу полёта одному из пассажиров стало плохо. Стюардесса, как это обычно бывает в таких случаях, спросила пассажиров – есть ли среди них медики. Команда Тихоокеанского государственного медицинского университета в полном составе отозвалась на просьбу о помощи.

Плохо стало летевшему на борту мужчине средних лет.

- Лицо бледное, состояние обморочное. Оказали ему первую помощь, измерили давление, попросили принести горячий сладкий чай. Ребята его успокаивали, – рассказал о случившемся профессор Валентин Шуматов.

Оказалось, что у пассажира в полёте понизилось давление.

- Человек мог, упав без чувств, получить травму. Но после оказанной нами помощи ему стало лучше. Полёт прошёл штатно, пилоту даже не пришлось делать внеплановую посадку, – добавила к рассказу об инциденте ещё одна из спасительниц пассажира профессор Нелли Приходченко.

По прилёту спасённый пассажир поблагодарил врачей ТГМУ за помощь.

Ксения ГУСЕНЦОВА

#Общество#Происшествие
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