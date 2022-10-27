Медики ТГМУ спасли в полёте пассажира самолёта

- Человек мог, упав без чувств, получить травму. Но после оказанной нами помощи ему стало лучше. Полёт прошёл штатно, пилоту даже не пришлось делать внеплановую посадку, – добавила к рассказу об инциденте ещё одна из спасительниц пассажира профессор Нелли Приходченко.