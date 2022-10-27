Министр лесхоза рассказал о пожарах в Приморье

Эксперт рассказал об особенностях пожароопасного сезона, объяснил причины возгораний на местности и отметил, как с этой проблемой борются в крае.
Говоря о ситуации с пожарами в регионе, глава ведомства разъяснил, что обстановка гораздо спокойнее, чем весной, но это не повод игнорировать возможные риски. С 2022 года органам местного самоуправления переданы полномочия по тушению как лесных, так и ландшафтных пожаров.
Константин отметил, что термоточек достаточно много. Большинство из них приходится не на лесной фонд, а на сопредельные территории. «Для нас это проблема — в рамках своих полномочий мы тушим пожары, которые приходят в лес или возникают в лесу, но не можем охватить все ландшафтные пожары», — рассказал Степанов.
Также участники эфира затронули тему возникновения пожаров и уязвимости к возгоранию населенных пунктов. Как выяснилось, больше всего проблеме подвержены сельхозугодия и муниципальные территории, где происходят неконтролируемые отжиги. Лесных пожаров относительно немного.
«Тем не менее, общая площадь возгораний в регионе — 60 тысяч гектаров, прошлогодние показатели превышены. Причина не в организации тушения — оперативность устранения пожаров в Приморье на 15% выше среднего показателя по стране», — привел данные министр.
На вопрос о решении проблемы с пожарами, эксперт ответил, что губернатор поставил задачу всем уполномоченным органам в своей зоне ответственности применять меры для профилактики. Также с мая этого года увеличена административная ответственность для физлиц. При нарушении мер безопасности, приготовление шашлыка обойдется в 30 тысяч рублей, а в зеленом лесопарковом поясе или в условиях особого противопожарного режима (ОПР) — штраф составит 50 тысяч рублей.
Константин Степанов пояснил, что ОПР введен в трёх муниципалитетах Приморья — Чугуевка, Лазовский район и Ольгинский округ. В рамках особого противопожарного режима действует система штрафов: от 10 до 20 тысяч рублей — для граждан, от 30 до 60 тысяч рублей — для должностных лиц, от 400 до 800 тысяч рублей — для юрлиц.
Отметим, что проверить свой район на степень пожароопасности можно самому. На сайте Правительства Приморского края размещена интерактивная карта карта горимости. На ней представлены частота, интенсивность и границы лесных и природных пожаров, произошедших на территории региона с 2010 по 2020 годы. С помощью карты специалисты прогнозируют и предупреждают возгорания на территории Приморья.
Полную версию эфира с министром лесного хозяйства Константином Степановым о пожароопасном сезоне можно посмотреть в группе Центра управления регионом во «Вконтакте». ЦУР регулярно проводит прямые эфиры с главами ведомств, чтобы люди могли получить актуальную информацию и ответы на интересующие вопросы «из первых уст». Уточнить свой вопрос или сообщить о проблеме любой желающий может на страницах ЦУР ВКонтакте и Одноклассниках; в чат-боте Правительства и губернатора Приморья; а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».