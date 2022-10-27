Министр лесхоза рассказал о пожарах в Приморье

Полную версию эфира с министром лесного хозяйства Константином Степановым о пожароопасном сезоне можно посмотреть в группе Центра управления регионом во «Вконтакте». ЦУР регулярно проводит прямые эфиры с главами ведомств, чтобы люди могли получить актуальную информацию и ответы на интересующие вопросы «из первых уст». Уточнить свой вопрос или сообщить о проблеме любой желающий может на страницах ЦУР ВКонтакте и Одноклассниках; в чат-боте Правительства и губернатора Приморья; а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».