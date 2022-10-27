Приморцы получили максимальный пакет цифровых услуг

Максимальный пакет цифровых услуг крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг и решений предусматривает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное телевидение и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.
Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к содержанию сразу пяти ведущих видеосервисов — подписку «Wink 5-в-1». Множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно теперь не нужно: в подписку входит продукция от Wink, more.tv, Amediateka, Start и популярные сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция включает более 50 тысяч фильмов и эпизодов сериалов.
Зрителям также доступен широкий выбор общедоступных и тематических телеканалов, на большинстве из которых работает опция «Управление просмотром». Она позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть телевизионные каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учётной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.
«Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение — это центр развлечений для всей семьи. Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный продукт сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов, причём больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы», — отмечает директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.
Объединение услуг в одном лицевом счёте позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.
Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома»