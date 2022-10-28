О законопроекте по списанию долгов по кредитам и ипотеке призванных на воинскую службу граждан заговорили сразу же после объявления частичной мобилизации. Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обещал внести этот вопрос на рассмотрение правительства еще в конце сентября. По мнению депутата, государство должно взять на себя обязательства по выплате ипотеки и автокредитов. Однако эта инициатива пока не была одобрена и поддержана правительством.
В то же время президент России Владимир Путин в начале октября подписал закон, регулирующий кредитные обязательства граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. В числе прочего законом регламентируется списание долга по кредитам и ипотеке. Но это касается не всех мобилизованных.
Долги по ипотеке и кредитам спишут только в случае гибели мобилизованного. Также снимут все кредитные обязательства, если в ходе участия в СВО военнослужащий получит инвалидность первой группы. Аналогичные меры распространяются и на членов семьи погибшего или получившего инвалидность бойца.
По новому закону от 07.10.2022 мобилизованный вправе оформить кредитные каникулы на любой вид кредита на время участия в спецоперации. Как разъясняет пресс-служба администрации Владивостока, сделать это можно в любом банке либо другой финансовой организации, где у мобилизованного имеются кредитные обязательства.
Отсрочка по кредитным платежам может оформляться с периода не ранее 21 сентября 2022 года. Период каникул будет длиться весь срок контракта военнослужащего или его участия в спецоперации плюс 30 дней. В случае если мобилизованный ранен и находится в медучреждении, то в период лечения он тоже не будет платить за ипотеку или кредит.
Взять отсрочку по своим кредитам могут и члены семьи мобилизованного. Это касается и кредитов на жилье, и потребительских займов, и кредитных карт, и автокредитов.
За получением отсрочки мобилизованный должен лично обратиться во Владивостоке в банк по телефону или электронной почте. Если он не может это сделать сам, то оформить кредитные каникулы могут члены его семьи. Но у них должно быть подтверждение статуса членов семьи военнослужащего. Если таких документов нет, финансовая организация сама должна обратиться за подтверждением в Министерство обороны.
Отсрочка не снимает с мобилизованных никаких обязательств по погашению ипотечного или кредитного долга. По окончании срока военной службы им всё равно придется платить все кредиты. При этом кредитные каникулы в конечном счете увеличат переплату по займу, поскольку на время их предоставления проценты будут продолжать начисляться. Согласно закону, процентная ставка на период кредитных каникул будет составлять 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.