О законопроекте по списанию долгов по кредитам и ипотеке призванных на воинскую службу граждан заговорили сразу же после объявления частичной мобилизации. Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обещал внести этот вопрос на рассмотрение правительства еще в конце сентября. По мнению депутата, государство должно взять на себя обязательства по выплате ипотеки и автокредитов. Однако эта инициатива пока не была одобрена и поддержана правительством.