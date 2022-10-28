Олег Кожемяко встретился с приморскими бойцами

Призванные в ходе частичной мобилизации приморцы поэтапно убывают в Ростовскую область. Военнослужащие продолжат проходить боевую подготовку уже на местных полигонах под руководством опытных инструкторов из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые знакомы с обстановкой на передовой.
Бойцы получат там каски, бронежилеты и другое необходимое снаряжение.
Во время общения с мобилизованными Олег Кожемяко подчеркнул, что приморцы едут защищать всю свою страну. Сейчас, по его словам, изменилась тактика ведения спецоперации, больше используются артиллерия, дроны, наносятся ракетные удары. Но без солдат всё же удержать позиции невозможно. Губернатор передал бойцам очередную партию тёплых вещей, балаклав, квадрокоптеров, тепловизоров и другое дополнительное снаряжение.
– Мы продолжим вас обеспечивать спецсредствами – квадрокоптерами, рациями, всем необходимым. Сами будем приезжать к вам, без поддержки не останутся и ваши семьи. Молодогвардейцы, юнармейцы займутся такой работой, у всех глав муниципалитетов этот вопрос – на особом контроле. Ваша же задача – действовать слаженно, не бросать друг друга. Там не нужны «Рэмбо», а нужна выдержка, сплоченность, поддержка товарищей, – подчеркнул Олег Кожемяко.
Глава региона побывал на учебном полигоне, где живут и проходят подготовку мобилизованные. В оборудовании военного городка значительную помощь оказали муниципалитеты, предпринимательское сообщество. Например, компании лесопромышленного комплекса возвели хозяйственные постройки и вспомогательные помещения, обеспечили топливом.
Губернатор пообщался и с теми, кому ещё предстоит отправиться в зону боевых действий. Вместе с командованием мобилизованные получили разъяснения о порядке начисления денежного довольствия, примерных сроках участия в военной операции. По словам военных, те, кто был мобилизован в сентябре, уже начали получать деньги.
– Все спорные, бытовые вопросы будут решаться вместе с командованием в максимально быстрые сроки, – уточнил Олег Кожемяко.
Напомним, ранее, в пятницу, 14 октября, губернатор встретился с бойцами отряда «Тигр». Глава региона передал добровольцам очередную партию квадрокоптеров и радиостанций.
Во время встречи Олег Кожемяко отметил, что приморские «Тигры» отлично зарекомендовали себя в зоне боевых действий.
По материалам пресс-службы правительства Приморского края