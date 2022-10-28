Олег Кожемяко встретился с приморскими бойцами

– Мы продолжим вас обеспечивать спецсредствами – квадрокоптерами, рациями, всем необходимым. Сами будем приезжать к вам, без поддержки не останутся и ваши семьи. Молодогвардейцы, юнармейцы займутся такой работой, у всех глав муниципалитетов этот вопрос – на особом контроле. Ваша же задача – действовать слаженно, не бросать друг друга. Там не нужны «Рэмбо», а нужна выдержка, сплоченность, поддержка товарищей, – подчеркнул Олег Кожемяко.