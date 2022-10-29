Проверить свою эрудицию приморцы смогут 30 октября

За всю историю просветительской акции Русского географического общества в ней приняли участие более 2,4 миллиона человек. С 2017 года диктант стал международным, а в 2018 году – космическим, теперь он ежегодно проводится на борту Международной космической станции. К 2021 году к акции присоединились уже 122 страны, географический диктант пишут на всех континентах. В прошлом году на его вопросы отвечали и на двух российских станциях в Антарктиде — «Прогресс» и «Мирный».