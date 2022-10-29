Проверить свою эрудицию приморцы смогут 30 октября

Очередная масштабная акция пройдёт уже в восьмой раз – впервые Русское географическое общество проверило познания сограждан в 2015 году. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России.
За всю историю просветительской акции Русского географического общества в ней приняли участие более 2,4 миллиона человек. С 2017 года диктант стал международным, а в 2018 году – космическим, теперь он ежегодно проводится на борту Международной космической станции. К 2021 году к акции присоединились уже 122 страны, географический диктант пишут на всех континентах. В прошлом году на его вопросы отвечали и на двух российских станциях в Антарктиде — «Прогресс» и «Мирный».
Географический диктант прежде всего направлен на популяризацию географии, природного и культурного наследия России. В этом году все, кто ответят на вопросы на очных и дистанционных площадках, получат подарки от партнёра акции. Отличников диктанта ждут особые призы.
Популярный магазин электронных книг подарит уникальные промокоды для получения электронных книг. Подарок вышлют всем участникам, которые изъявят желание получить свои результаты по электронной почте. Промокод позволит скачать одну книгу из подборки, в которую входят более 20 позиций, а также приобрести любое электронное издание из каталога с 15-процентной скидкой. Участники, которые верно ответят на все вопросы диктанта, получат дополнительное поощрение: промокод на скачивание двух книг из 35 вариантов, а также скидку в 20% на весь каталог.
Географический диктант можно написать и в интернете. Акция в дистанционном формате стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках.