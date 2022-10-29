Решить квартирный вопрос тысячам жителей Приморья помогла «Дальневосточная ипотека»

Благодаря государственной программе льготного кредитования спрос на недвижимость на первичном рынке края увеличился, отмечает руководитель министерства строительства Приморского края Виталий Блоцкий.
По его словам, за период реализации программы 14 827 семей Приморского края смогли улучшить жилищные условия. В общей сумме программа реализована на 65,1 миллиарда рублей.
«Приморский край остаётся лидером среди субъектов Дальневосточного федерального округа по количеству выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», – подчеркнул руководитель краевого минстроя.
Как известно, программа льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года. По итогам седьмого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в начале сентября 2022 года, президент России Владимир Путин поручил продлить программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Решением главы государства программа распространена также на врачей и учителей.
Льготный «дальневосточный» кредит на приобретение или строительство собственного жилья могут получить молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар». Заявку на этот и другой ипотечный продукт можно оформить в Корпорации развития жилищного строительства.