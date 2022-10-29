Решить квартирный вопрос тысячам жителей Приморья помогла «Дальневосточная ипотека»

Как известно, программа льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года. По итогам седьмого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в начале сентября 2022 года, президент России Владимир Путин поручил продлить программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Решением главы государства программа распространена также на врачей и учителей.