Жителям Владивостока предложили прогулки со смыслом

В туристско–информационном центре Приморья отметили, что мероприятия носят просветительский характер. Пешеходные экскурсии откроют для школьников, студентов, учителей совершенно другой взгляд на регион. Они знакомятся с историей края и получают возможность своими глазами увидеть места, про которые рассказывает гид.
В ведомстве отметили, что программа получилась довольно насыщенная. Например, экскурсию «Первый дворец на Первой речке» посвятили Дому культуры железнодорожников, а «Морской волк» погружает группу в жизнь вольного шкипера Гека.
Экскурсии пройдут в разных районах Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Они приурочены ко дню рождения Приморского края. 20 октября 2022 года ему исполнилось 84 года.
22 и 23 октября прошли мероприятия для учителей. Краеведы раскрыли им тайны Почтовой сопки и провели мини-путешествие под названием «Морской волк на государственной службе, или Рассказ о вольном шкипере».