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Жителям Владивостока предложили прогулки со смыслом

Сегодня, 01:05
Фото: Семён Середа / «Золотой Рог»
День рождения Приморского края отметили бесплатными экскурсиями. Специалисты рассказывают жителям и гостям региона о его исторических ценностях и особенностях.

В туристско–информационном центре Приморья отметили, что мероприятия носят просветительский характер. Пешеходные экскурсии откроют для школьников, студентов, учителей совершенно другой взгляд на регион. Они знакомятся с историей края и получают возможность своими глазами увидеть места, про которые рассказывает гид.

В ведомстве отметили, что программа получилась довольно насыщенная. Например, экскурсию «Первый дворец на Первой речке» посвятили Дому культуры железнодорожников, а «Морской волк» погружает группу в жизнь вольного шкипера Гека.

Экскурсии пройдут в разных районах Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Они приурочены ко дню рождения Приморского края. 20 октября 2022 года ему исполнилось 84 года.

22 и 23 октября прошли мероприятия для учителей. Краеведы раскрыли им тайны Почтовой сопки и провели мини-путешествие под названием «Морской волк на государственной службе, или Рассказ о вольном шкипере».

 

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