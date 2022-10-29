Жителям Владивостока предложили прогулки со смыслом

В туристско–информационном центре Приморья отметили, что мероприятия носят просветительский характер. Пешеходные экскурсии откроют для школьников, студентов, учителей совершенно другой взгляд на регион. Они знакомятся с историей края и получают возможность своими глазами увидеть места, про которые рассказывает гид.