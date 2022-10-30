Фермеры Приморья получают миллионы на развитие своего хозяйства

– Как мы говорим, денежные средства выдаются не для того, чтобы сами фермеры больше кушали, а чтобы другие люди, приобретая их фермерскую продукцию, ощущали плоды работы хозяйств. Поэтому, получив эти деньги, человек может к нам обратиться за помощью в приобретении оборудования и в ведении документации. Потому что он знает, как ухаживать за коровами, но как оформлять важные бумаги – нет. И наш центр настроен на оказание всесторонней помощи. В том числе – и на получение электронной подписи и оформлении документации. В условиях цифровизации наша помощь очень важна фермерам.