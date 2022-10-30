Фермеры Приморья получают миллионы на развитие своего хозяйства

Для этого в Приморском крае создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края. Здесь специалисты помогают начинающим фермерам составить бизнес-план, получить государственную поддержку на развитие хозяйства.
О том, чем ещё занимается данная структура, и кто может воспользоваться её услугами, рассказал в интервью газете «Золотой Рог» руководитель центра Виктор Понамарёв.
– Виктор Васильевич, расскажите, для чего в регионе нужен Центр компетенций?
– Центр компетенций создан для того, чтобы оказывать поддержку малым формам хозяйства: фермерам, личным подсобным хозяйствам, для того, чтобы они как-то дальше смогли развивать производство. Люди обращаются постоянно. За текущий год у нас насчитывается около 400 различных обращений. Мы проводим обучение и выпускаем методические материалы.
Люди приходят к нам с заделом на дальнейшее развитие своего производства. Но не знают, какую помощь со стороны государства они могут получить. Поэтому мы подробно рассказываем: какие у нас есть программы, как поддерживаются стартапы. Специалисты центра помогают крестьянину получить электронную подпись, вести документацию. Рассказываем о мерах государственной поддержки, грантах «Агростартап», «Семейная ферма», «Агротуризм». Составляем вместе с ними бизнес-план, оцениваем возможности производства, реализации экологически чистой продукции.
– Получается, что вместе с вами фермеры могут правильно оформить документы на получение грантов и воспользоваться ими, направив на развитие своего дела?
– Верно. В этом году два крестьянско-фермерских хозяйства Приморского края получили гранты по программе «Агротуризм». Всего на конкурс было подано около 140 заявок со всех регионов России. Одобрено 72, а из них – сразу два проекта от Приморского края: «Сыр от альпийских козочек» и «Клёвое местечко». На развитие агротуризма им было направлено 9,6 и 1,4 миллиона рублей соответственно.
Государственная поддержка позволит фермерам повысить качество туристических услуг, а также увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Кстати, в этом году 18 фермерских хозяйств получат грантовую поддержку, так как они совместно со специалистами центра компетенций составили бизнес-планы и защитили проекты на «отлично».
– Расскажите подробнее про эти проекты, которые получили гранты.
– Суть проекта «Сыр от альпийских козочек» в уссурийском селе Алексей-Никольское заключается в строительстве гостевых домов для проведения дегустаций, мастер-классов и гастрономических вечеров. Проект «Клёвое местечко» в Хасанском муниципальном округе также подразумевает развитие инфраструктуры для комфортного отдыха и рыбалки.
– Кто-то ещё в этом году в Приморском крае получил грант на развитие своего хозяйства?
– В этом году в Приморье 13 хозяйств из Михайловского, Надеждинского, Черниговского районов, Уссурийского и Дальнереченского городских округов, Октябрьского муниципального округа стали получателями грантов по программе «Агростартап». И пять фермерских хозяйств из Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Анучинского, Хасанского муниципальных округов, Спасского района получат гранты на сумму 97,6 миллиона рублей по программе «Семейная ферма». Хозяйства будут заниматься молочным животноводством, овощеводством и растениеводством.
Все они составляли документы сов- местно со специалистами Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края. Наши эксперты проводили анализ деятельности хозяйств и при составлении бизнес-планов учитывали реальные возможности выполнения намеченных показателей, что позволило фермерам добиться положительных результатов при защите проектов.
Большой плюс того, что не мы составляем за крестьян документы, а работаем с ними сообща. Это отражается потом на защите проекта. Когда комиссия задаёт вопросы фермеру, а он знает все ответы и все цифры из своего документа, и не «плавает» в ответах.
– На что крестьяне могут потратить полученные деньги? И как они это будут делать, если совсем ничего не понимают в отчётности и документообороте?
– Как мы говорим, денежные средства выдаются не для того, чтобы сами фермеры больше кушали, а чтобы другие люди, приобретая их фермерскую продукцию, ощущали плоды работы хозяйств. Поэтому, получив эти деньги, человек может к нам обратиться за помощью в приобретении оборудования и в ведении документации. Потому что он знает, как ухаживать за коровами, но как оформлять важные бумаги – нет. И наш центр настроен на оказание всесторонней помощи. В том числе – и на получение электронной подписи и оформлении документации. В условиях цифровизации наша помощь очень важна фермерам.
– Сколько стоят ваши услуги?
– По поручению президента РФ Владимира Путина во всех субъектах федерации созданы такие центры компетенций. И большинство осуществляет деятельность на безвозмездной основе. Я тоже категорически против всякой оплаты, потому что человек не должен платить, чтобы получить какую-то консультацию. Это неправильно. Потому что у фермера ещё нет денег, чтобы приобрести какое-то необходимое оборудование, а тут он должен за совет платить. Всё мы делаем бесплатно.
– Помимо восторженных и благодарных фермеров, которые с вашей помощью получили гранты, кто ещё отмечает вашу кропотливую работу?
– Мы регулярно получаем положительные отзывы о нашей работе, люди обращаются к нам не один раз. И в этом году работа Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края была отмечена конкурсной комиссией Минсельхоза России. Мы получили высшую награду – золотую медаль и диплом. Считаю, что это заслуга всей нашей команды, которая оказывает бесплатную помощь начинающим фермерам.
Записала Мария ЦИРЛИНА