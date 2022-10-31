Приморцев заинтересовал Единый день открытых дверей

Образовательно-производственные кластеры в Приморье созданы на базе пяти учебных заведений: Дальневосточного судостроительного колледжа в Большом Камне, Дальневосточного технического колледжа и Регионального железнодорожного колледжа в Уссурийске, Уссурийского агропромышленного колледжа, а также Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.
На День открытых дверей школьники и их родители из Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Владивостока, Дальнереченска, Находки, Уссурийска, Фокино и других городов и районов края стали гостями этих пяти учебных заведений. Помимо педагогов гостей встречали и представители компаний-партнёров, участвующих в формировании образовательно-производственных кластеров.
Уссурийский агропромышленный колледж познакомил школьников с производственными площадками ООО «Русагро-Приморье». Также юные приморцы смогли пообщаться с представителями компаний-партнёров «Русагро-Приморье», «Примагро», «НК Лотос».
Руководители Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Судостроительного комплекса «Звезда» провели встречу со своими потенциальными кадрами на площадке Дальневосточного судостроительного колледжа.
Уссурийский локомотиворемонтный завод, компании ООО «Сигма Марин Технолоджи» и АО «Желдорреммаш» знакомили школьников со своими предприятиями на площадке Регионального железнодорожного колледжа.
О федеральном проекте «Профессионалитет» и его ключевых инициативах – вовлечении бизнеса в партнёрское управление образовательными организациями, максимальной ориентированности на практику рассказал руководитель министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
«Компании-партнёры помогают делать профессиональное обучение более практикоориентированным. Учебный процесс будет проходить не только в стенах колледжа, не только учебных мастерских, но и на реальном производстве. Это делает проект «Профессионалитет» особенно ценным для формирования новых рабочих кадров. Модель непрерывного и связанного учебного процесса и производственной практики соответствует требованиям времени», – отметил он.
Единый день открытых дверей познакомил приморских школьников с производственными площадками индустриальных партнёров. Организаторы провели для старшеклассников экскурсии, в ходе которых они смогли пообщаться с инженерами и сотрудниками предприятий, собственными глазами увидеть современное оборудование, узнать о востребованных специальностях и возможностях обучится им в учебных заведениях Приморского края. Определится с выбором будущей занятости подросткам помогали мастер-классы и профессиональные пробы.
Также в рамках Единого Дня открытых дверей состоялся всероссийский классный час, родительское собрание, музыкальный флешмоб «Ты в хорошей компании», театрализованные представления.
В 2022 году Дальневосточный судостроительный колледж и Уссурийский агропромышленный колледж стали победителями конкурсного отбора по созданию на их базе образовательно-производственных кластеров. По новым программам в колледжах к обучению приступили более 800 человек.
Победителями конкурса на 2023 год стали Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского по направлению «Морской транспорт», Дальневосточный технический колледж» по направлению «Строительство», Региональный железнодорожный колледж по направлению «Машиностроение (железнодорожное)». Обучение по новым программам в этих учебных заведениях начнётся с 1 сентября 2023 года.
Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации. Проект вовлекает отраслевых партнёров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Внедряет новый уровень образования (профессионалитет), оптимизирует сроки обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет для более технологичных. Создаёт на базе колледжей коворкинг-пространства, центры молодёжных стартапов, волонтёрства, совместные общественные проекты.