Приморцев заинтересовал Единый день открытых дверей

«Компании-партнёры помогают делать профессиональное обучение более практикоориентированным. Учебный процесс будет проходить не только в стенах колледжа, не только учебных мастерских, но и на реальном производстве. Это делает проект «Профессионалитет» особенно ценным для формирования новых рабочих кадров. Модель непрерывного и связанного учебного процесса и производственной практики соответствует требованиям времени», – отметил он.