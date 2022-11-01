Аромат беззаботного лета – в картинах Михаила Коваленко



– Здесь представлены работы за несколько лет, – говорит Михаил Коваленко. – Я отбирал те, в которых,

как мне кажется, видна моя манера, мой стиль. Вообще я очень волновался, когда готовил эту выставку, ведь важно было оправдать доверие картинной галереи, а ещё – показать моим учителям, что они не зря столько сил мне отдали. Я очень хочу, чтобы пришедшие на выставку зрители почувствовали вложенные в каждую работу эмоции, ощутили то тепло, которое я хочу им передать. А если при этом они ещё и что-то своё найдут в моих работах, значит, моя задача выполнена.