Аромат беззаботного лета – в картинах Михаила Коваленко

Михаил окончил Владивостокское художественное училище (мастерская Сергея Герасимова), а затем Дальневосточную государственную академию искусств по специальности живопись (преподаватель – Игорь Обухов). Сейчас Коваленко совмещает преподавательскую деятельность с активной творческой работой.
В экспозицию вошли 40 живописных и графических работ из мастерской художника. Красочные жизнерадостные натюрморты, пейзажи, залитые солнечным светом – живопись Михаила Коваленко поистине светоносная и сияющая. Художник смело работает цветом, создавая изящные и гармоничные сочетания.
Выставка стала четвёртой в рамках проекта галереи «Новые молодые».
– Проект «Новые молодые» очень важен для Приморской краевой картинной галереи, – говорит Екатерина
Олейникова, куратор проекта. – Мэтров дальневосточной и приморской живописи знают многие, а вот молодых художников – нет. Многие посетители галереи даже не предполагают, что у нас в крае есть сильные интересные молодые художники. Вот так и возникла идея проекта «Новые молодые». И оказалось, что в крае есть сильнейшие, прекрасно работающие молодые художники 30-35 лет, которые уверенно чувствуют себя
на площадке галереи.
Тему выставки мы молодым не задаём, даём им возможность проявить себя во всех смыслах, вплоть до выбора концепции. Это поле их творчества.
Михаил Коваленко стал четвёртым участником проекта. Для выставки он отобрал несколько интересных графических работ и множество прекрасных пейзажей – морских, пронизанных солнцем, и натюрмортов, на которых и яблони в цвету, и пропитанные осенним солнцем бархатцы, и фантастические гортензии, в которых словно переливается жемчуг.
– Здесь представлены работы за несколько лет, – говорит Михаил Коваленко. – Я отбирал те, в которых,
как мне кажется, видна моя манера, мой стиль. Вообще я очень волновался, когда готовил эту выставку, ведь важно было оправдать доверие картинной галереи, а ещё – показать моим учителям, что они не зря столько сил мне отдали. Я очень хочу, чтобы пришедшие на выставку зрители почувствовали вложенные в каждую работу эмоции, ощутили то тепло, которое я хочу им передать. А если при этом они ещё и что-то своё найдут в моих работах, значит, моя задача выполнена.
– Михаил Коваленко порадовал нас своей живописью, посмотрите, насколько она красочная и яркая, как потрясающе работает с цветом художник! – говорит Екатерина Олейникова. – Посмотрите, как он передаёт солнечный цвет, такое ощущение, что его работы возвращают нас в беззаботное лето.
Выставка продлится до 20 ноября.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ