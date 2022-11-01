Экспортный потенциал Приморья

– Монголия – абсолютно новая для нашего экспорта страна. Раньше мы никак не контактировали, но сейчас мы видим, что они заинтересованы в наших товарах. Также мы видим, что есть интерес к российским товарам у Индии и Южно-Африканской Республики. Пока речь не идёт о малом и среднем бизнесе. Но можно предположить, что со временем это направление будет развиваться, – высказал обоснованную надежду Борис Ступницкий.