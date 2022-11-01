В ходе дискуссии участники обсудят актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности, её развитие и дальнейшее расширение.
О программе форума этого года и его особенностях на минувшей неделе рассказали его организаторы.
Руководитель министерства экономического развития Приморского края Андрей Блохин напомнил, что предыдущий форум провели в День российского предпринимательства 26 мая 2021 года. На этот раз сроки решили сдвинуть на осень, что, по словам министра, дало возможность подвести промежуточные итоги проведённой в сфере экспорта работы.
– В прошлом году форум собрал более трёхсот пятидесяти участников – субъектов разного предпринимательства. Это достаточно неплохой показатель, особенно с учётом того, что форум проходил впервые после снятия ковидных ограничений. Тогда была своя специфика – тендеры международной торговли стремительно нарастали. В этом году у нас немного изменилась ситуация, международные отношения с рядом стран усложнились. Потому в этом году главная тема обсуждения заявлена следующая – «Время нового экспорта – поворот на Восток, технологии и логистика»,- уточнил Андрей Блохин.
Экспортно-ориентированные отрасли промышленности региона в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года определены как имеющие второй высший приоритет. Поэтому организаторы форума приглашают на него все экспортно-ориентированные организации края, также институты развития, деловые объединения и привлекают к участию представителей региональных органов исполнительной власти, российских и зарубежные экспертов.
– На форум «Экспортный потенциал Приморья-2022» мы приглашаем ориентированных на экспорт товаропроизводителей, предпринимателей, экспортные компании и промышленные предприятия различных сфер деятельности, – заметил Андрей Блохин.
Министр экономического развития края сообщил, что на экспортном форуме предпринимателям Приморья расскажут о новых логистических маршрутах и перспективах выхода на новые рынки дружественных стран.
Кроме того, участников и гостей форума познакомят с экспортной продукцией предприятий края: организаторы предусмотрели проведение тематической выставки-ярмарки.
Также на форуме проведут церемонию награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года».
Как считает глава краевого министерства экономического развития, открытая дискуссия о новых логистических маршрутах приморского экспорта способна помочь в решении актуальных проблем и быстро сориентироваться предпринимателям в новых реалиях.
– Есть отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда экспорт сократился, например, Япония. Но при этом компании из Приморского края активно осваивают рынки Вьетнама и Таиланда. Кроме того, поиск альтернативных рынков сбыта привёл к увеличению более чем в пять раз экспорта в бывшие союзные республики, ныне страны СНГ, прежде всего – в Армению, Белоруссию и Казахстан, – рассказал Андрей Блохин.
При этом он подчеркнул, что за восемь месяцев текущего года объём экспорта из Приморья вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Тройка лидеров остаётся прежней – на первом месте всё так же Китай, второе место занимает Южная Корея, Япония замыкает список. В совокупности на них приходится более 90% внешних продаж Приморского края.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В деловой программе нынешнего экспортного форума организаторами предусмотрена работа нескольких тематических секций. На них участники обсудят актуальные и злободневные проблемы, например, модернизацию пунктов пропуска Приморского края, развитие портов Дальнего Востока, использование современных беспилотных технологий по доставке грузов. Также заявлено шесть круглых столов: «Начинающему экспортёру – первые шаги в экспорте», «Экспорт креативной продукции», «Международное образование на Дальнем Востоке России», «Открытые рынки для экспортёров. Экспортная поддержка», «Финансовые риски и валютные операции при экспорте» и «Использование потенциала российской диаспоры в других странах для развития экспорта».
Одну из секций посвятят новому перспективному направлению: «Открытое окно – рынки Вьетнама».
Руководитель центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко напомнил, что для Приморья основными рынками сбыта всегда были Китай, Корея, Япония. Хотя с закрытием некоторых рынков работать стало сложнее, это не так сильно ударило по Приморскому краю, отметил он.
– Если говорить о статистике, то экспорт края на начало осени вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на двадцать процентов, – подчеркнул Андрей Шевченко.
Он также добавил, что в этом году география экспортёров, которые пользуются услугами Центра развития экспорта, расширилась, а товары из Приморья начали поставлять в Таиланд, Кувейт, Иран и Бразилию.
Глава Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий обратил внимание ещё на одно перспективное экспортное направление в Северо-Восточной Азии – Монголию.
– Монголия – абсолютно новая для нашего экспорта страна. Раньше мы никак не контактировали, но сейчас мы видим, что они заинтересованы в наших товарах. Также мы видим, что есть интерес к российским товарам у Индии и Южно-Африканской Республики. Пока речь не идёт о малом и среднем бизнесе. Но можно предположить, что со временем это направление будет развиваться, – высказал обоснованную надежду Борис Ступницкий.
Руководитель одного из структурных подразделений центра «Мой Бизнес» – Центра поддержки экспорта Приморского края Екатерина Соколова отдельно рассказала о секции «Международное образование на Дальнем Востоке России».
– Организаторами запланирована очень интересная дискуссия по образованию. Экспорт образовательных продуктов – это новое направление, которое развивается в Приморье. Вузы Приморского края серьёзно занимаются увеличением числа иностранных студентов. Также развивается онлайн-образование. На форуме во время дискуссии можно будет лучше понять, как мы в этом направлении будем двигаться дальше, – отметила она.
МОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ ИЗ ПРИМОРЬЯ
Экспортным возможностям нового, особого сектора экономики – креативного предпринимательства – на экспортном форуме посвятят отдельный круглый стол «Экспорт креативной продукции».
– Вовлечение в развитие креативной индустрии в Приморском крае других стран позволит развивать фэшн-индустрию сразу нескольких культур. Мы уделяем огромное внимание молодым людям, партнёрам из других стран для создания новой инновационной сферы в Приморском крае. Только совместными усилиями мы сможем реализовать уникальный для России кейс, – считает руководитель направления по сопровождению проектной деятельности центра «Мой Бизнес» Наталья Карпова.
ЭКСПОРТУ ПОМОГУТ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Организаторы форума также намерены обсудить возможность использования потенциала российской диаспоры в других странах для развития экспорта. Этой теме решили посвятить специальный круглый стол.
– Будут участвовать россияне, которые имеют бизнес за рубежом, например, руководитель российской торговой компании в Китае, владелец крупной корпорации, которая работает в Японии, представители фармацевтического стартапа из Южной Кореи, руководитель медиа-проекта во Вьетнаме, – рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
Форум «Экспортный потенциал Приморья» пройдёт на площадке Владивостокского государственного университета (бывший ВГУЭС) в концертном комплексе «Андеграунд». Организатором форума выступает Центр поддержки экспорта Приморского края (структурное подразделение Центра «Мой Бизнес») при поддержке Правительства Приморского края.
Напомним, в регионе принята и реализуется государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере экономики, инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства.