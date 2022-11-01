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Гармония темпераментов – в одной выставке

Сегодня, 00:50
Фото: Любовь Берчанская / «Золотой Рог»
В Парадных залах Приморской краевой картинной галереи на Алеутской, 12 начала работу выставка «Пихтовниковы. Дуэт солистов» (0+), которая представляет работы двух замечательных приморских художников – Марины и Евгения Пихтовниковых.

Натюрморты Марины, страстные, полные сильных ярких эмоций, волнующие душу, на выставке соседствуют с пейзажами Евгения – романтичными, лиричными, нежными, создавая удивительную гармонию, уравновешивая друг друга. Эта выставка отображает не только авторскую манеру, творческий почерк каждого из художников, но и ту атмосферу, которая царит в их дуэте – в семье художников Пихтовниковых.

    Эта выставка посвящена нашим юбилеям, – говорит Марина Пихтовникова. – У Евгения в этом году круглая дата, у меня – в январе 2023-го. Совместная выставка в залах галереи показывает, что нас вдохновляет, и чем мы живём.

    Если зритель, пройдя по залам, почувствует тепло и свет в душе, если в нём отзовутся те эмоции, которые каждый из нас вложил в свои работы, мы будем считать, что выставка удалась, – подчеркнул Евгений.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

#Культура#Выставка#Новости#Искусство
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