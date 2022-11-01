Гармония темпераментов – в одной выставке

Натюрморты Марины, страстные, полные сильных ярких эмоций, волнующие душу, на выставке соседствуют с пейзажами Евгения – романтичными, лиричными, нежными, создавая удивительную гармонию, уравновешивая друг друга. Эта выставка отображает не только авторскую манеру, творческий почерк каждого из художников, но и ту атмосферу, которая царит в их дуэте – в семье художников Пихтовниковых.
– Эта выставка посвящена нашим юбилеям, – говорит Марина Пихтовникова. – У Евгения в этом году круглая дата, у меня – в январе 2023-го. Совместная выставка в залах галереи показывает, что нас вдохновляет, и чем мы живём.
– Если зритель, пройдя по залам, почувствует тепло и свет в душе, если в нём отзовутся те эмоции, которые каждый из нас вложил в свои работы, мы будем считать, что выставка удалась, – подчеркнул Евгений.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ