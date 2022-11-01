Мэр Владивостока обсудил перспективы Первомайского района с его жителями

Как сообщили в администрации дальневосточной столицы, встреча началась с того, что градоначальник обозначил основные приоритеты в работе городской власти. Константин Шестаков подчеркнул, что на решение ряда наиболее острых проблем городского хозяйства выделены значительные средства, в том числе из краевого и федерального бюджетов. Речь идёт о ремонте дорог, благоустройстве общественных пространств, ремонте школ.
Ремонт образовательных учреждений – весьма болезненный вопрос для жителей Первомайского района. Многие из них были построены ещё в советское время и нуждаются в модернизации. Особое внимание горожане попросили уделить школе № 32. Специалисты профильного управления администрации Владивостока уже работают в этом направлении: подготовлен пакет документов для участия в федеральной программе капремонта на 2024 и следующие годы.
– Также в микрорайоне Патрокл сейчас ведётся строительство современной школы на 1275 мест. По проекту здесь разместят два спортзала, бассейн, современную библиотеку и кинотеатр, – уточнил Константин Шестаков.
Жители района также попросили обратить внимание на проезд вдоль школы № 27 к жилым домам. Специалисты управления дорог отметили, что отремонтировать его можно будет только в следующем году, пока же решается вопрос о грейдировании грунтового участка.
Кроме обсуждения проблемных вопросов, участники встречи с мэром поблагодарили его за то, уже сделано в Первомайском районе. В частности, они отметили открывшийся сквер Первой маёвки на Калинина. Глава города подчеркнул, что это стало возможным благодаря активности людей, поддержавших эту инициативу в рамках проекта «Жильё и городская среда».