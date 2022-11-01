Мэр Владивостока обсудил перспективы Первомайского района с его жителями

Ремонт образовательных учреждений – весьма болезненный вопрос для жителей Первомайского района. Многие из них были построены ещё в советское время и нуждаются в модернизации. Особое внимание горожане попросили уделить школе № 32. Специалисты профильного управления администрации Владивостока уже работают в этом направлении: подготовлен пакет документов для участия в федеральной программе капремонта на 2024 и следующие годы.