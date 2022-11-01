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Мэр Владивостока обсудил перспективы Первомайского района с его жителями

Сегодня, 00:59
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Благоустройство общественных пространств и придомовых территорий, ремонт дорог и учреждений образования – эти и другие вопросы сегодня волнуют жителей Первомайского района. Во время встречи с горожанами глава Владивостока Константин Шестаков и профильные специалисты ответили на большинство из них.

Как сообщили в администрации дальневосточной столицы, встреча началась с того, что градоначальник обозначил основные приоритеты в работе городской власти. Константин Шестаков подчеркнул, что на решение ряда наиболее острых проблем городского хозяйства выделены значительные средства, в том числе из краевого и федерального бюджетов. Речь идёт о ремонте дорог, благоустройстве общественных пространств, ремонте школ.

Ремонт образовательных учреждений – весьма болезненный вопрос для жителей Первомайского района. Многие из них были построены ещё в советское время и нуждаются в модернизации. Особое внимание горожане попросили уделить школе № 32. Специалисты профильного управления администрации Владивостока уже работают в этом направлении: подготовлен пакет документов для участия в федеральной программе капремонта на 2024 и следующие годы.

    Также в микрорайоне Патрокл сейчас ведётся строительство современной школы на 1275 мест. По проекту здесь разместят два спортзала, бассейн, современную библиотеку и кинотеатр, – уточнил Константин Шестаков.

Жители района также попросили обратить внимание на проезд вдоль школы № 27 к жилым домам. Специалисты управления дорог отметили, что отремонтировать его можно будет только в следующем году, пока же решается вопрос о грейдировании грунтового участка.

Кроме обсуждения проблемных вопросов, участники встречи с мэром поблагодарили его за то, уже сделано в Первомайском районе. В частности, они отметили открывшийся сквер Первой маёвки на Калинина. Глава города подчеркнул, что это стало возможным благодаря активности людей, поддержавших эту инициативу в рамках проекта «Жильё и городская среда».

 

#Общество#Владивосток#Новости#Администрация Владивостока#Константин Шестаков
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