Во-вторых, если повестка вручена под подпись, а гражданин не пришел в военкомат, то ему уже официально за неявку выписывается штраф в том же размере — от 500 до 3000 рублей. Если же у призывника будут повторные неявки по повестке, то военкомат вправе передать дело в следственные органы, где могут возбудить дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — уклонение от воинской службы. Здесь предусмотрено уже более серьезное наказание за неявку по повестке призывникам, состоящим на воинском учете, — от 200 тыс. рублей штрафа до лишения свободы на два года.