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Кому по закону положена отсрочка от призыва?

Вчера, 07:58
Фото: mil.ru
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
Во Владивостоке стартовала осенняя призывная кампания. Кто может быть освобожден от призыва и чем грозит неявка в военкомат — в нашем материале.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?

На службу в армии осенью во Владивостоке будут призываться молодые люди, годные к военной службе и не состоящие в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет. Это плановый осенний призыв, сроки которого в этом году были сдвинуты из-за проведения частичной мобилизации.  

Неявка в военкомат может быть признана законной только при условии освобождения от службы в армии или предоставления временной отсрочки. Эти нормы регламентируются законом  ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе».

В первом случае освобождение могут дать только по решению военно-врачебной комиссии, которая признает новобранца негодным по состоянию здоровья к несению воинской службы и делает соответствующую пометку в военном билете. Но и в этом случае неявка в военкомат недопустима — нужно прийти по повестке и предоставить сведения о заболевании либо пройти ВВК.

Отсрочку выдают на время в связи с возникшими обстоятельствами: состоянием здоровья, уходом за близкими, рождением ребенка и др. Но даже при наличии прав на отсрочку прибыть в военкомат по повестке необходимо.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: mil.ru

Отсрочку во Владивостоке при осеннем призыве в ВС РФ могут получить:

  1.   Граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Перечень болезней, по которым можно взять отсрочку или получить полное освобождение от призыва, указан в постановлении правительства РФ «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
  2.   Родители, у которых есть дети-инвалиды в возрасте до трех лет.
  3.   Опекуны либо попечители несовершеннолетних братьев или сестер при отсутствии родителей.
  4.   Граждане, у которых находятся на иждивении двое и более несовершеннолетних детей до 16 лет.
  5.   Отцы, воспитывающие в одиночку одного или более детей.
  6.   Молодые люди, имеющие ребенка и супругу, срок беременности которой более 22 недель.
  7.   Граждане, ухаживающие за больными родственниками, если их больше некому содержать.
  8.   Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений очной формы обучения.
  9.   Служащие правоохранительных и таможенных органов, МЧС, войск нацгвардии РФ.

Отсрочка от призыва не означает, что гражданина сразу же зачислят в запас и он не должен будет проходить срочную службу. Она предоставляется лишь на время, например до завершения обучения или до улучшения состояния здоровья. Однако право на отсрочку может возникать вплоть до достижения предельного возраста для призыва на срочную службу — 27 лет.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: mil.ru

Ответственность за неявку в военкомат по повестке

По законам РФ за неявку в военкомат без уважительных причин нарушителей ждет как уголовная, так и административная ответственность. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, повестка должна быть вручена лично. В противном случае, если бумага не подписана самим призывником, уклонистом его считать не имеют права и за неявку в военкомат ему ничего не грозит. Но если подлежащий призыву на срочную службу просто отказался расписываться в повестке, то ему присваивается статус уклониста и грозит административный штраф — от 500 до 3000 рублей.

Во-вторых, если повестка вручена под подпись, а гражданин не пришел в военкомат, то ему уже официально за неявку выписывается штраф в том же размере — от 500 до 3000 рублей. Если же у призывника будут повторные неявки по повестке, то военкомат вправе передать дело в следственные органы, где могут возбудить дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — уклонение от воинской службы. Здесь предусмотрено уже более серьезное наказание за неявку по повестке призывникам, состоящим на воинском учете, — от 200 тыс. рублей штрафа до лишения свободы на два года.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: 1MI

Впрочем, у призывников во Владивостоке нет причин для неявки по повестке и уклонения от призыва в армию. По заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, новобранцы, призванные в осенний набор, будут направляться на службу в воинские подразделения, не задействованные в спецоперации на Украине.

Призванные весной нынешнего года срочники в Приморье большей частью были направлены по месту службы в войска Восточного военного округа. По словам военкома Приморского края Николая Тригубко, традиционно 70% призывников остаются служить в Приморье. 

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: mil.ru
#Мобилизация#Призыв
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