Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

Российский независимый фильм «Сказка для старых» (18+, уже доступен в Wink) не только в названии, но и в сюжетных линиях использует аллюзии с русскими народными сказками. Здесь также есть «три сына», которых отправили выполнять задачу в дальней стороне. Только вместо бати — криминальный авторитет. Три года назад убитый бандит Муля вдруг обнаруживается живым и в трех городах одновременно. И три подопечных посланы в Петербург, Новосибирск и Ростов, чтобы разобраться со старой проблемой. Получился захватывающий криминальный, как говорят авторы, — психоделический, трип по стране, в котором все оказывается совсем не тем, чем кажется.