Волонтёры «Поезда Победы» получили награды в Приморье

Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко во время торжественной церемонии на площадке Центра содействия развитию молодёжи отметила, что в этом году экспозицию, которая проходила в столице Приморья в дни окончания Второй мировой войны, посетили более 4,2 тысячи человек.
– Вы стали «проводниками» уникальной экспозиции, которая посвящена Великой Отечественной войне, борьбе с фашистами. Сейчас наши мужчины участвуют в специальной военной операции, защищая Родину от нацизма, не позволяя этой нечисти распространяться на другие регионы, – подчеркнула она, обращаясь к участникам церемонии.
За активное участие в организации проекта «Поезд Победы «Наука в годы Великой Отечественной войны»» и большой вклад в патриотическое воспитание граждан Благодарственное письмо Губернатора Приморского края вручили руководителю регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасии Корде.
Всего благодарности департаментов внутренней политики Приморья, государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» получили почти 50 приморских волонтеров.
Отметим, с октября 2020 года музей «Поезд Победы» посетили более 442 тысяч человек в России и Белоруссии, а сам состав преодолел уже более 85 тысяч километров и сделал остановки в 117 городах двух стран.
Андрей ГОЛУБЬ