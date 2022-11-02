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Волонтёры «Поезда Победы» получили награды в Приморье

Вчера, 23:23
Фото: Андрей Голубь / «Золотой Рог»
Приморских волонтёров, которые работали в уникальном передвижном музее «Поезд Победы», отметили наградами. Торжественная церемония состоялась 25 октября.

Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко во время торжественной церемонии на площадке Центра содействия развитию молодёжи отметила, что в этом году экспозицию, которая проходила в столице Приморья в дни окончания Второй мировой войны, посетили более 4,2 тысячи человек.

    Вы стали «проводниками» уникальной экспозиции, которая посвящена Великой Отечественной войне, борьбе с фашистами. Сейчас наши мужчины участвуют в специальной военной операции, защищая Родину от нацизма, не позволяя этой нечисти распространяться на другие регионы, – подчеркнула она, обращаясь к участникам церемонии.

За активное участие в организации проекта «Поезд Победы «Наука в годы Великой Отечественной войны»» и большой вклад в патриотическое воспитание граждан Благодарственное письмо Губернатора Приморского края вручили руководителю регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасии Корде.

Всего благодарности департаментов внутренней политики Приморья, государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» получили почти 50 приморских волонтеров.

Отметим, с октября 2020 года музей «Поезд Победы» посетили более 442 тысяч человек в России и Белоруссии, а сам состав преодолел уже более 85 тысяч километров и сделал остановки в 117 городах двух стран.

Андрей ГОЛУБЬ

#Общество#Патриотизм#Новости#Волонтеры
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