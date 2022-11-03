Умники и умницы в Приморье получат по полмиллиона

Руководитель программы развития инноваций Приморского края Александр Варченко поделился своим мнением об этом мероприятии. Он считает, что сам конкурс и возможность получить грант станут стимулом для участия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности и, помимо этого, подтолкнут молодых учёных к созданию малых инновационных предприятий в Приморье. Конкурс «УМНИК» поможет участникам на старте большого пути в инновациях. ФСИ готов поддержать проект от стадии идеи до выхода на международный рынок.