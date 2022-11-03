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Умники и умницы в Приморье получат по полмиллиона

Вчера, 23:43
Фото: Сергей Семёнов / «Золотой Рог»
В Приморском крае завершился приём заявок на участие в конкурсе «УМНИК». После окончания отбора грант в размере 500 тысяч рублей получит каждый победитель.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям (ФСИ) для молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет. Принять участие в нём могут школьники и студенты, которые мечтают воплотить в реальность свой научно-инновационный проект. Главная задача программы «УМНИК» – помощь в начинании молодым учёным, которым интересна инновационная сфера и развитие в ней.

Региональным представителем ФСИ в Приморском крае стал Технопарк «Русский». Это центр координации и поддержки технологических проектов на Дальнем Востоке, открытый в 2017 году по поручению Владимира Путина на базе ДВФУ.

Руководитель программы развития инноваций Приморского края Александр Варченко поделился своим мнением об этом мероприятии. Он считает, что сам конкурс и возможность получить грант станут стимулом для участия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности и, помимо этого, подтолкнут молодых учёных к созданию малых инновационных предприятий в Приморье. Конкурс «УМНИК» поможет участникам на старте большого пути в инновациях. ФСИ готов поддержать проект от стадии идеи до выхода на международный рынок.

Какие тематические направления отбираются для участия в конкурсе?

  • Цифровые технологии
  • Медицина и технологии здоровьесбережения
  • Новые материалы и химические технологии
  • Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
  • Биотехнологии
  • Ресурсосберегающая энергетика

После прохождения конкурсного отбора каждый победитель конкурса «УМНИК» получит грант в размере 500 тысяч рублей на 12 месяцев на развитие инновационного проекта.

Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере экономики, инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства.

Екатерина МОРОЗОВА

#Общество#Новости#Молодежь#Инновации
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