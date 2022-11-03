ЗаРаботу: лесопромышленники Приморья помогают фронту

«Работаю на предприятии более 30 лет. Если бы я проходил по возрасту, то, конечно, пошел бы туда сам. Считаю, что это долг каждого человека, если он понимает, в какой ситуации мы находимся. Здесь мы помогаем, как можем — денежно, материально, «строительно». Будем вести это дело до конца», — рассказал сотрудник Михаил.