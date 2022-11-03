ЗаРаботу: лесопромышленники Приморья помогают фронту

«На предприятии мы занимаемся сбором помощи для семей мобилизованных. К нам обращаются военные с просьбами: кому-то нужен пиломатериал, кому — медикаменты», — рассказал помощник гендиректора лесоперерабатывающего предприятия Юрий.
Стоит отметить, что компания принимает участие в защите Донбасса с 2014 года. В настоящее время, когда началась спецоперация, часть работников ушли добровольцами. По словам сотрудников, предприятие снабдило их экипировкой и всем необходимым для ведения боевых действий.
«Работаю на предприятии более 30 лет. Если бы я проходил по возрасту, то, конечно, пошел бы туда сам. Считаю, что это долг каждого человека, если он понимает, в какой ситуации мы находимся. Здесь мы помогаем, как можем — денежно, материально, «строительно». Будем вести это дело до конца», — рассказал сотрудник Михаил.
С самого начала начала специальной военной операции предприятия лесной отрасли Приморья активно помогают войскам. Например, после объявления частичной мобилизации они оперативно благоустраивали полевые лагеря для размещения мобилизованных военнослужащих на полигонах.
Напомним, что производства, которые помогают фронту, могут рассчитывать на поддержку от края. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подготовил законодательную инициативу, которая освобождает предприятия от налогов на имущество до 2025 года. Идея рассмотрена и поддержана профильным комитетом краевого Заксобрания. Также предприятия могут воспользоваться льготными займами регионального фонда развития промышленности со ставкой 3% годовых на 5 лет.
Помимо этого, в бюджете Приморского края предусмотрено 100 млн рублей на возмещение затрат на нужды оборонно-промышленного комплекса, производящего высокотехнологичную технику, в том числе для нужд СВО.