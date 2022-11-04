Уважаемые приморцы и гости края!

Этот праздник прославляет великую историю России, подвиг наших предков, более четырёх веков назад отстоявших независимость страны. Одолеть тогда удалось

не только интервентов, но и внутреннюю разобщённость.

И не раз в многовековой истории нашего государства именно сплочённость, понятие

долга перед Отечеством и братское отношение друг к другу помогали нашему народу выходить победителем из самых тяжёлых испытаний. Только пока мы вместе, пока мы живём в России как одна дружная семья, пока мы помогаем друг другу - мы непобедимы.

Исторически сложилось, что Приморский край стал родным домом для представителей более 150 национальностей, где уважают традиции и обычаи всех народов. Сегодня, в такие непростые для всего мира времена, наше единство особенно значимо.

Хочу сказать спасибо всем, кто подставляет плечо ближнему и протягивает руку, это очень

важно и нужно. Такой пример проявления национального единства - активное участие

приморцев в общероссийском сборе помощи в поддержку военнослужащих, добровольцев

и призванных в рамках частичной мобилизации, защищающих нашу страну и соотечественников от нацизма в ходе специальной военной операции.

Всегда верность Родине, идеям взаимоподдержки и мира будет объединять все поколения россиян. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на благо нашего края и всей страны!