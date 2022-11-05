Приморская бухта за миллиарды: китайские бизнесмены продают российские активы?

Сегодня компания «Биобанк», согласно информации из базы данных СПАРК-Интерфакс, на 48% принадлежит гражданину Китая Цю Лайчжуну. Этот иностранный предприниматель неоднократно встречался с российскими чиновниками и заявлял о намерении вкладывать миллиарды в Дальний Восток. В 2017 году он в составе делегации от КНР беседовал с полпредом по ДФО Юрием Трутневым в рамках «Дня китайского инвестора». Сегодня у китайского бизнесмена есть ещё три компании в России, но все они по показателям выручки близки к «Биобанку».