Приморская бухта за миллиарды: китайские бизнесмены продают российские активы?

Объявление о продаже крупного аквакультурного хозяйства появилось на специализированном сайте 10 октября, и оно привлекло внимание не только отраслевиков, но и общественности - не каждый день собственник продаёт многомиллиардный бизнес. Причина продажи, указанная в объявлении - усталость и проблемы со здоровьем.
Самый успешный бизнес на всём диком Востоке
Описание бизнеса оказалось достаточно размытым, чтобы «непосвящённые» не смогли точно определить, какая именно из многочисленных дальневосточных ферм уходит с молотка. В объявлении сказано, что ферма расположена на севере Приморского края и занимается добычей и переработкой трепанга, ежа серого, ламинарии и краба. Бухта при этом надёжно закрыта от штормов и тайфунов.
Также продавец указал, что предприятие по разведению гребешка работает с 2011 года. Общая площадь участка составляет 2680 гектаров, стоимость активов оценена в 1,801 миллиарда рублей. В объекты входят земля, нематериальные и материальные блага. К объявлению прикрепили четырнадцать фотографий общих планов фермы и выпускаемой продукции.
Полностью скрыть признаки, по которым можно определить владельца бизнеса, не удалось. На одном из снимков запечатлена панорама, на которой можно увидеть общую картину с техникой, ангаром и судами, которые есть на ферме. Соответственно, одним из вариантов поиска стал просмотр спутниковых снимков акватории некоторых морских участков Приморья на предмет совпадения.
На другом снимке с общей панорамой в кадр попал контейнер-рефрижератор, где, судя по всему, хранится готовая продукция. На бок этого контейнера владелец нанёс трафаретную эмблему - лист ламинарии с двумя пузырьками. Эта неприметная деталь и позволила журналистам установить не только собственника бизнеса, но и местоположение фермы марикультуры.
Товарный знак ламинарии оказался зарегистрирован в соответствующих реестрах и закреплён за ООО «Биобанк» с декабря 1999 года. Сама компания базируется на Набережной улице в селе Весёлый Яр Ольгинского района. Спутниковые снимки показывают, что фотографии выставленной на продажу базы сделаны именно в этом месте. Совпадают строения, цеха, объекты и даже техника.
Журналисты редакции обратились в Росреестр с запросом и выяснили, что на участке находятся пять строений - все они вместе с земельным участком принадлежат компании «Биобанк» (право собственности на земельный участок зарегистрировано в 2002 году, а на производственные строения - только в 2014). Выходит, что имущество компании состоит из нескольких производственных цехов и помещений для хранения продукции, и, как минимум, двух судов - «Олимпия» и «Кнакис», а также подводных огородов.
Кому принадлежит всё это богатство?
В 2018 году на полях ВЭФ во Владивостоке китайские инвесторы из корпорации Wenlian Aquaculture заявили, что они намерены вложить 40 миллиардов рублей в приморскую аквакультуру. Со стороны китайского бизнеса соглашение о сотрудничестве подписывал председатель совета директоров корпорации Ма Синьхуа. Проект предполагал искусственное воспроизведение сёмги и должен был реализовываться через компанию «Биобанк». Тогда СМИ региона называли компанию не иначе как российским подразделением китайской корпорации.
Сегодня компания «Биобанк», согласно информации из базы данных СПАРК-Интерфакс, на 48% принадлежит гражданину Китая Цю Лайчжуну. Этот иностранный предприниматель неоднократно встречался с российскими чиновниками и заявлял о намерении вкладывать миллиарды в Дальний Восток. В 2017 году он в составе делегации от КНР беседовал с полпредом по ДФО Юрием Трутневым в рамках «Дня китайского инвестора». Сегодня у китайского бизнесмена есть ещё три компании в России, но все они по показателям выручки близки к «Биобанку».
Еще 20% «Биобанка» владеет гражданин России Лю Феньшань. 11,20% держит Александр Колесников. Некий Анатолий Желнин владеет ещё десятью процентами доли уставного капитала. Двое оставшихся собственников - Владислав Войтенко и Валерий Мещеряков делят малые доли УК. В «Биобанке» официально трудоустроены 13 человек, компания имела задолженности по уплате налогов размером около 200 000 рублей в 2018 и 2020 годах.
Рядом с «Биобанком» в селе Весёлый Яр, буквально в соседнем доме, зарегистрирована ещё одна компания Цю Лайчжуна «Восточные морские продукты». На этом предприятии трудятся шестнадцать человек, за прошлый год компания принесла своему заграничному владельцу 24 000 рублей чистой прибыли. По состоянию на 17 октября налоговая задолженность компании оценочно превысила 52 000 рублей.
Обе компании не показывают сверхприбылей и не владеют каким-то совсем уж революционным оборудованием.
За ту же цену - 1,8 миллиарда рублей - можно купить: гостиницу в центре Владивостока на 52 номера (255 миллионов), шпоновый завод с производственными помещениями размером 6 000 кв. м (370 миллионов), капсульный отель (67 миллионов) и две базы отдыха с семейным парком (215 миллионов). На сдачу (893 миллиона) можно купить 595 барбершопов, 446 пивных баров или целый флот из четырёх сотен бань на воде.
Что касается «Биобанка», вызывает вопросы соотношение цены фермы и выручки, которую она приносит. Очень странно, когда бизнес стоимостью 1,8 миллиарда рублей приносит в год 117 000 чистой прибыли. С такими показателями она будет окупаться чуть больше пятнадцати тысяч лет. Вероятнее всего, продавец поспешил и случайно добавил в объявление пару-тройку лишних нолей.
По материалам «Восток-Медиа»