Для сварщиков в Приморье появился аттестационный центр

«Возможность проводить все виды аттестации – первичной, дополнительной и внеочередной, в том числе сварщиков сторонних предприятий – важное преимущество, если предприятие, хотя бы и частично, участвует в международном рынке труда – сфере, характер которой формируется интеграционными процессами мировой экономики. В этом смысле задача нашего Аттестационного центра – приведение рабочей силы – сварщиков к единым требованиям, предъявляемым верфью к качеству выполняемых сварочных работ», — рассказал начальник отдела главного сварщика «Звезды» Дмитрий Лукьянов.