Для сварщиков в Приморье появился аттестационный центр

На базе сварочной лаборатории отдела главного сварщика судоверфи создан Аттестационный центр. Его основная задача на сегодняшний момент – обеспечение собственного производства аттестованными сварщиками.
Аттестационный центр прошёл все этапы признания Российским морским регистром судоходства (РС). Статус центра позволяет проводить как подготовку и аттестацию сварщиков, являющихся сотрудниками предприятия, так и сварщиков сторонних организаций, в том числе – и субподрядчиков, участвующих в строительстве заказов верфи.
«Возможность проводить все виды аттестации – первичной, дополнительной и внеочередной, в том числе сварщиков сторонних предприятий – важное преимущество, если предприятие, хотя бы и частично, участвует в международном рынке труда – сфере, характер которой формируется интеграционными процессами мировой экономики. В этом смысле задача нашего Аттестационного центра – приведение рабочей силы – сварщиков к единым требованиям, предъявляемым верфью к качеству выполняемых сварочных работ», — рассказал начальник отдела главного сварщика «Звезды» Дмитрий Лукьянов.
Располагая самым современным сварочным оборудованием, Аттестационный центр Судостроительного комплекса «Звезда» имеет возможность познакомить прибывающих сварщиков с техникой и технологиями, применяемыми на большекаменской верфи при строительстве судов. Помимо подготовки и аттестации сварщиков, центр занимается проведением процедур одобрения технологических процессов сварки, нанесения покрытий, испытанием сварочных материалов и оборудования.