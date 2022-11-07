Исторический центр Владивостока хотят застроить китайцы

Речь идет о весьма привлекательном с точки зрения коммерческой выгоды при строительстве участке на территории бывшего завода «Металлист». Он находится в частной собственности, но при этом горожане хотели бы видеть на этом месте парк и детский сад, а не новые небоскребы.
Две с лишним тысячи подписей было собрано под петицией на этот счет, и людей услышали в самых высоких коридорах региональной власти. В дело вмешался сам губернатор Приморского края: профильное министерство предписало изменить назначение земельного надела на улице Арсеньева с застройки на рекреационные цели. Произошло это еще в июле 2021 года.
Тогда спор вокруг много лет пустовавшего «пятака» освещали многие средства массовой информации. И принятое властями Приморского края и города Владивостока решение тогда было принято «на ура» — не каждый день все-таки глас народа побеждает.
Казалось бы, отличная идея — сделать пустырь практически в историческом центре Владивостока зоной семейного отдыха. Но застройщик — компания, зарегистрированная в Гонконге, — явно жаждет наживы.
Бизнесмены пошли в арбитраж, который по какой-то причине встал на их сторону и потребовал отменить решение Управления градостроительства мэрии дальневосточной столицы об отказе в выдаче разрешения на строительство. Ведомство обязали выдать компании разрешение на строительство объекта «Жилой коммерческий комплекс „Элит“ в г. Владивосток» на земельных участках с кадастровыми номерами 25:28:020018:1943, 25:28:020018:1945 по адресу: г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2.
ООО «Судеко» все это время не оставляло своих намерений и не прекращало разработку проекта застройки территории бывшего завода «Металлист». Явное подтверждение — уже после того, как назначение участка было скорректировано документом краевого минстроя, компания получила в Агентстве по тарифам Приморского края постановление об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» ООО «Судеко» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения «Примводоканала» в индивидуальном порядке. Это один из важнейших документов, необходимых для подключения объекта к сетям ЖКХ.
Как же так получается, что при недоработанных юридических вопросах иностранная компания уверенно строит жилую и коммерческую недвижимость в историческом центре Владивостока, лишая горожан возможности получить на этом месте парк? Вопрос пока остается открытым.