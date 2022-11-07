Исторический центр Владивостока хотят застроить китайцы

ООО «Судеко» все это время не оставляло своих намерений и не прекращало разработку проекта застройки территории бывшего завода «Металлист». Явное подтверждение — уже после того, как назначение участка было скорректировано документом краевого минстроя, компания получила в Агентстве по тарифам Приморского края постановление об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» ООО «Судеко» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения «Примводоканала» в индивидуальном порядке. Это один из важнейших документов, необходимых для подключения объекта к сетям ЖКХ.