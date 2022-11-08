Феерия, сказка и апельсины

Конечно, репертуар театра и его политика будут меняться. У нас сейчас много хороших спектаклей, но они в целом однотипные, используется ширма, тростевые куклы. Я хочу, чтобы в театре использовались все техники кукольные, от перчаточных кукол до марионеток, кроме того, мы будем использовать и живой план, я хочу давать артистам возможность показать себя, ведь чаще всего они скрыты за ширмой, а меж тем актёры у нас прекрасные, яркие, и все они с большим удовольствием работают в живом плане.