Феерия, сказка и апельсины

Больше полугода Приморский краевой театр кукол был закрыт — здесь шёл масштабный ремонт, даже не ремонт — реконструкция.
При этом творческая жизнь в коллективе не останавливалась ни на минуту — репетиции будущих постановок проходили в Матросском клубе, а спектакли шли в одном из залов Музея города.
И вот близится знаменательное событие: 25 ноября театр кукол готов показать себя зрителям во всей красе — и обновлённое здание, и новый спектакль. Открывается сезон!
– В зале сняты леса, защитная плёнка, в ближайшие дни строители покидают зал и останутся только отделочные работы, — счастливо улыбается Лидия Василенко, главный режиссёр Приморского краевого театра кукол. — А 25 ноября мы приглашаем зрителей в отремонтированные залы и открываем сезон — большим спектаклем «Любовь к трём апельсинам» (6+). В нём занята вся труппа, я и ставила перед собой такую задачу — показать всех актёров, все их возможности. Спектакль играется живым планом, в нём только одна ростовая кукла — принца Тартальи. Её водят сразу четыре артиста.
Этот спектакль рассчитан на семейную аудиторию, мы надеемся, что каждый найдёт в нём что-то своё, близкое, интересное.
Конечно, репертуар театра и его политика будут меняться. У нас сейчас много хороших спектаклей, но они в целом однотипные, используется ширма, тростевые куклы. Я хочу, чтобы в театре использовались все техники кукольные, от перчаточных кукол до марионеток, кроме того, мы будем использовать и живой план, я хочу давать артистам возможность показать себя, ведь чаще всего они скрыты за ширмой, а меж тем актёры у нас прекрасные, яркие, и все они с большим удовольствием работают в живом плане.
Что же изменилось в театре, чем он удивит и порадует зрителей? Приоткроем немного завесу тайны…
Строители подняли пол в зрительном зале — и теперь сцена отлично просматривается с любого ряда. Перенесли технические службы, в частности, радиоцех, с первого этажа на третий, что тоже намного удобнее. Вместительный гардероб теперь на первом этаже.
Вернули на место исторические бра — теперь они будут на колоннах в зрительном зале. Сохранилась великолепная люстра, будет красивое тёплое освещение.
В зале — красное ковровое покрытие, сам же зрительный зал вмещает отныне 200 мест, а ещё появились у театра бельэтаж, где также установлены кресла, и три ложи. Они тоже отданы зрителям.
– Остальные ложи могут и будут использоваться артистами во время спектаклей, — рассказала Лидия Василенко. — На третьем этаже со временем разместится выставка кукол.
Мы очень рады и тому, что у нас появилась полноценная малая сцена в цокольном этаже, которая станет не только местом показа спектаклей, но и площадкой для мастер-классов и других активностей, на которые мы будем приглашать наших зрителей.
Светло-серые и уютно-голубые тона — с золотистыми акцентами — в интерьере, новый красный бархат на перилах балконов, сохранившиеся и подчёркнутые детали исторического интерьера — театр кукол действительно теперь выглядит и эффектно, и элегантно.
– Нам было важно сохранить красивый, величественный, можно сказать, интерьер, ведь здание театра кукол — историческое, это одно из первых зданий в городе, которое строилось именно как театр, ещё до революции, — рассказал Пётр Окунев, автор дизайн-проекта ремонта театра кукол, художник-постановщик спектакля «Любовь к трём апельсинам». — Поэтому мы долго продумывали цветовую гамму внутри, старались найти компромисс между необходимостью иметь современный зрительный зал и стремлением сохранить исторический его облик. Мне кажется, что всё получилось очень удачно. Когда установят свет, кресла, повесят светильники, здесь будет удивительная красота и зритель это оценит.
Наша главная цель — чтобы в театре, скажем так, не пахло нафталином, чтобы в нём гармонично сочетались история и современность. Надеюсь, нам это удалось. Получилось современное красивое пространство для молодых людей, которым здесь будет уютно.
Что касается костюмов к спектаклю «Любовь к трём апельсинам», то они во многом соответствуют традициям итальянского театра, театра дель-арте. Это будет чудесная сказка, феерия, то, чем, как мне кажется, должен открываться театр кукол и чем в принципе должен заниматься театр для детей.