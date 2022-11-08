Как пела Олимпиада

Полтора десятка хоров не только из ДФО, но и из центра страны, более двух тысяч участников, три крупнейшие концертные площадки — Приморская сцена Мариинского театра, ДВФУ, Большой зал Приморской филармонии, несколько прекрасных концертов — одна только статистика впечатляет. А уж как красиво, а главное — масштабно и музыкально это было в реальности!
– В столицу ДФО приехали и титулованные хоры из крупных административных центров, и небольшие коллективы из маленьких городов и населённых пунктов. В состав жюри вошли известные композиторы, дирижёры и хормейстеры из Москвы, Санкт-Петербур- га, Хабаровска и Владивостока. Они подчеркнули, что Первая Дальневосточная прошла на высоком уровне, сравнимом с международным, — рассказали организаторы Олимпиады.
Всего в конкурсе было 10 номинаций, в каждой из которых определился победитель (интересно, что академический хор ДВФУ, руководитель которого Елена Петухова была одним из главных вдохновителей идеи проведения Олимпиады, не принимал участия в конкурсе, только в концертах, а также выступал в роли хозяина мероприятия, встречая гостей). В итоге абсолютными победителями стали детский хор «Весна» им. Пономарева (Москва), ставший чемпионом сразу в трёх номинациях, вокальный ансамбль «Прелестные глазки» детской музыкальной школы № 6 из Петропавловска-Камчатского, Образцовый хор народной песни «Млада» (Хабаровск), студенческий ансамбль народной песни «Кросно» (Хабаровск).
Участники Олимпиады посмотрели достопримечательности Владивостока и остались в восторге от красот и гостеприимства столицы ДФО. Кроме того, для всех желающих прошли мастер-классы от ведущих композиторов и дирижёров страны.
Церемонию закрытия завершил праздничный концерт, в котором были показаны самые яркие выступления конкурсных дней.
Остаётся надеяться, что Дальневосточная хоровая Олимпиада станет ежегодной и сделает Дальний Восток местом зарождения новых музыкальных традиций.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ