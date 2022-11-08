Как пела Олимпиада

Всего в конкурсе было 10 номинаций, в каждой из которых определился победитель (интересно, что академический хор ДВФУ, руководитель которого Елена Петухова была одним из главных вдохновителей идеи проведения Олимпиады, не принимал участия в конкурсе, только в концертах, а также выступал в роли хозяина мероприятия, встречая гостей). В итоге абсолютными победителями стали детский хор «Весна» им. Пономарева (Москва), ставший чемпионом сразу в трёх номинациях, вокальный ансамбль «Прелестные глазки» детской музыкальной школы № 6 из Петропавловска-Камчатского, Образцовый хор народной песни «Млада» (Хабаровск), студенческий ансамбль народной песни «Кросно» (Хабаровск).