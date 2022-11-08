Особенных детей встречал форт Поспелова

Учащиеся с ментальными особенностями из разных школ Приморья во время путешествия по форту Поспелова узнали много интересного. Например, какая идея связана с появлением на форте «Города птиц» — необычных по форме скворечников. Они поговорили с экскурсоводами о повадках беспокойных рыжих соседей — лисиц, в большом количестве обитающих на острове Русский. Ну и, конечно, прошли по крепостным укреплениям, слушая о том, с каким трудом и с какой любовью строители крепости возводили своё детище.