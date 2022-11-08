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Особенных детей встречал форт Поспелова

Сегодня, 01:21
Фото: предоставлено музеем имени Арсеньева
Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева разработал специальные программы экскурсий по форту Поспелова для детей с ОВЗ. И несколько таких необычных прогулок уже состоялись.

Учащиеся с ментальными особенностями из разных школ Приморья во время путешествия по форту Поспелова узнали много интересного. Например, какая идея связана с появлением на форте «Города птиц» — необычных по форме скворечников. Они поговорили с экскурсоводами о повадках беспокойных рыжих соседей — лисиц, в большом количестве обитающих на острове Русский. Ну и, конечно, прошли по крепостным укреплениям, слушая о том, с каким трудом и с какой любовью строители крепости возводили своё детище.

Октябрьские экскурсии на объектах Владивостокской крепости дали старт новому, третьему этапу инклюзивного проекта «Экспедиционный блокнот», начатому в рамках подготовки к юбилею Владимира Арсеньева, сообщили в музее.

Подобные экскурсии и программы проходят не только на форте, но и на других площадках нашего музея. Свои впечатления, полученные во время экспедиции, подростки заносят в специальные блокноты, которые объединены, безусловно, арсеньевской тематикой, — рассказали в музее. — Кроме объектов Владивостокской крепости подростки с ОВЗ побывают в Доме путешественника Арсеньева, узнают о том, как знаменитый исследователь изучал представителей флоры и фауны Приморья, своими глазами увидят предметы из естественнонаучных коллекций музея, которым уже более ста лет.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

 

#Выставка#Патриотизм#Общество#Культура#Администрация Владивостока#Искусство#Культурное наследие
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