Особенных детей встречал форт Поспелова

Учащиеся с ментальными особенностями из разных школ Приморья во время путешествия по форту Поспелова узнали много интересного. Например, какая идея связана с появлением на форте «Города птиц» — необычных по форме скворечников. Они поговорили с экскурсоводами о повадках беспокойных рыжих соседей — лисиц, в большом количестве обитающих на острове Русский. Ну и, конечно, прошли по крепостным укреплениям, слушая о том, с каким трудом и с какой любовью строители крепости возводили своё детище.
Октябрьские экскурсии на объектах Владивостокской крепости дали старт новому, третьему этапу инклюзивного проекта «Экспедиционный блокнот», начатому в рамках подготовки к юбилею Владимира Арсеньева, сообщили в музее.
– Подобные экскурсии и программы проходят не только на форте, но и на других площадках нашего музея. Свои впечатления, полученные во время экспедиции, подростки заносят в специальные блокноты, которые объединены, безусловно, арсеньевской тематикой, — рассказали в музее. — Кроме объектов Владивостокской крепости подростки с ОВЗ побывают в Доме путешественника Арсеньева, узнают о том, как знаменитый исследователь изучал представителей флоры и фауны Приморья, своими глазами увидят предметы из естественнонаучных коллекций музея, которым уже более ста лет.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ