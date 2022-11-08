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Урок для школьников в рамках проекта «Квадрат здоровья» пройдет во Владивостоке

7 ноября 23:50
Фото: 1MI
9 ноября в 8:15 в школе № 21 города Владивостока пройдет открытый урок в рамках проекта «Квадрат здоровья» по направлению «Спорт». Ребят ждет зарядка с чемпионом.

Проект «Квадрат здоровья» создан для реализации пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» (Приморский край входит в число шести регионов РФ, в которых запущен данный проект).

«Квадрат здоровья» направлен на сохранение репродуктивного здоровья подростков 14-17 лет путем формирования навыков здорового образа жизни по 4 направлениям — здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и мужское/женское здоровье.

С 10 ноября по 5 декабря в Приморье пройдет очередной цикл открытых встреч медиков со старшеклассниками, их родителями и педагогами на тему репродуктивного здоровья. Помимо этого, в детских поликлиниках медики уже проводят профосмотры детей старше 14 лет, в том числе специалистами, отвечающими за репродуктивную функцию подростков.

Как сообщили в Центре охраны репродуктивного здоровья подростков Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, первый цикл таких мероприятий уже завершился. Он прошел в рамках проекта «Квадрат здоровья» для школьников Фрунзенского района. В нем приняли участие 210 человек из восьми общеобразовательных учреждений.

Напомним, что в регионе принята и реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, реализуются социально значимые проекты и проводятся мероприятия в сфере здравоохранения.

#Общество
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