Урок для школьников в рамках проекта «Квадрат здоровья» пройдет во Владивостоке

С 10 ноября по 5 декабря в Приморье пройдет очередной цикл открытых встреч медиков со старшеклассниками, их родителями и педагогами на тему репродуктивного здоровья. Помимо этого, в детских поликлиниках медики уже проводят профосмотры детей старше 14 лет, в том числе специалистами, отвечающими за репродуктивную функцию подростков.